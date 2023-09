First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Citas insólitas

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante. Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.

Curiosa petición

Carlos Sobera está acostumbrado que algunos de los comensales que acuden al restaurante de First Dates le piropeen, pero Omar consiguió descolocarle. "¿Te puedo dar un abrazo?", le preguntó el canario nada más cruzar las puertas del local de Cuatro. "Es un lujo estar aquí contigo", añadió el comensal.

El presentador le preguntó por su viaje desde Fuerteventura hasta Madrid: "Me pasaron un montón de anécdotas. Casi no llego, cuando iba a cruzar unas puertas de cristal se cerraron y se me quedó pillada la mochila, tuvieron que venir los técnicos a sacarme", explicó Omar.

"Estuve 15 años con mi pareja, pero se acabó por mi culpa, me fui, quería estar un tiempo solo. Pero me arrepiento, cuando tienes solo a una mujer no te das cuenta, pero era única", admitió el canario.

"No descarto poder volver con mi ex porque la admiro, es maravillosa y no se lo oculto a nadie", aseguró. Al escucharle, Sobera le dijo que si quería podían suspender la cita, pero él se lo pensó y le dijo que siguieran adelante, que no quería dejar tirado a nadie.