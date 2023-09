Tras ganar Supervivientes y GH, la verdad es que Sofía Suescun vale para casi todo, incluso para solucionar un problema de algas que tuvo en la piscina. Ahora, tras las dudas de una de sus seguidores, comparte con todo el mundo cómo logró esta hazaña.

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías.

Redes sociales

Y a través de sus redes, también cuenta su día a día, y los problemas que tiene, como el de las algas en la piscina, algo que logró solucionar y que ahora comparte con sus seguidores tras ser consultada al respecto.

Así que para acabar con estas algas, lo primero es frotar paredes y suelos de la piscina para despegar las algas. Después hay que echar algicida junto con un flocuante toda la noche con el motor parado, de este modo, todo caerá al fondo.

Por la mañana, y sin encender el motor, hay que pasar el limpiafondos manual en posición de vaciado y con el desagüe abierto. De esta manera, cuenta Sofía Suescun, "aspirarás toda la suciedad que haya caído durante la noche y gracias al desagüe abierto irá fuera". Por último, insta a repetir esto durante dos o tres días "y verás que no queda ni un restillo de arena ni algas".

Y esto demuestra que sí, Sofía Suescun vale para casi todo.