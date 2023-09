Acostumbrada a contar los secretos de los famosos, Nuria Marín también comparte con sus seguidores sus trucos de belleza. Y es que la presentadora de Socialité tiene la clave para no lavarse el pelo después de acudir al gimnasio.

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Y sus presentadoras sobrepasan el programa con sus publicaciones en las redes sociales, sobre todo Nuria Marín, que también cuenta en sus redes los secretos de los famosos, además de algún truco de belleza. Y en esta ocasión, la presentadora ha revelado sus trucos para no lavarse el pelo tras una sesión de gimnasio, ante la petición popular.

Champú en seco

Tal y como explica, hay varios trucos, entre ellos usar champú en seco, pero también secar el sudor con secador y luego hacer moño o coleta. Sobre este truco asegura que "es un poco guarrindongo, pero alguna vez lo he hecho, lo admito, puede servir para un momento de apuro o prisas máximas".

Otra opción, como comenta, es lavar solo con agua, aunque "para eso me lo lavo del todo, porque además solo con agua me quedaría seco". Por último, la presentadora también propone usar cintas de tenista para entrenar para que el sudor no pase al pelo.

Seguro que le damos buen uso a sus trucos.