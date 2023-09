Parece que nadie se libra de tener malas experiencias, ni siquiera los más famosos. Y eso fue lo que le ocurrió a la cantante Mónica Naranajo, quien estalló en sus redes sociales tras haber tenido una horrible experiencia con un vuelo hace unos días: "Trato vejatorio".

Reconocida por su voz hábil y poderosa, Mónica Naranjo ha publicado siete álbumes de estudio y seis álbumes en directo, y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Comenzó su carrera a principio de los años noventa y saltó a la fama internacional con el álbum Palabra de mujer, que vendió más de dos millones y medio de copias y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española. Entre sus premios y reconocimientos musicales destacan tres World Music Awards, que la convierten en la cantante española femenina con más premios en esa categoría.

En 1991 se encontró con el compositor y productor musical Cristóbal Sánsano, con el que hizo varias giras promocionales por España; pero no tuvo el éxito esperado, así que decidió emigrar a México. Allí, Mónica Naranjo hizo su debut discográfico a los 19 años de edad, lanzando Mónica Naranjo en 1994 con Sony Music. Producido por Cristóbal Sansano, el álbum homónimo generó una serie de sencillos que incluyen "El amor coloca", "Sola", "Sólo se vive una vez" y "Óyeme".

El siguiente álbum Palabra de mujer lanzado en 1997, nuevamente producido por Cristóbal Sánsano, generó otra ronda de sencillos exitosos que incluyen "Desátame", "Pantera en libertad", "Las campanas del amor" y "Entender el amor".Con este álbum comenzó su éxito en España, sumando un buen número de triunfos hasta nuestros días. Además de la música, Mónica Naranjo también ha hecho varias incursiones en la televisión, como jurado de Operación Triunfo, Tu Cara Me Suena o Mask Singer, entre otros. También ha tenido su propio programa como presentadora, ya que fue la conductora de la primera temporada de La isla de las tentaciones, y ha estado al frente de Amor con fianza, para Netflix.

Alicante y Barcelona

Pero lo que nos ocupa ahora no tiene que ver con la música sino con un suceso que tuvo lugar hace unos días cuando la cantante cogió un vuelo entre Alicante y Barcelona. Según contó en su perfil de X (la extinta Twitter): "he creído necesario compartirlo porque nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana". Y sigue: "Grosería, trato vejatorio y poca profesionalidad por parte de la sobrecargo, quien no ha accedido a dar su nombre completo (se tapó su placa). Una situación horrorosa que me ha dejado atónita y con muy mal cuerpo. Una vergüenza".

La publicación de la cantante contó con muchos comentarios de sus seguidores, apoyando su crítica.