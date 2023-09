Si por algo es conocida Marta Peñate es por no callarse ni debajo del agua. Y más cuando hablan de ella en otros programas, como ocurrió en Así es la vida. Tal fue la historia que Peñate acabó estallando contra una de sus colaboradoras: "Que se informe".

Vaya vacaciones

Por su parte, Marta Peñate está en Vaya vacaciones, el reality veraniego de Telecinco, así que está más de actualidad que nunca. Sin embargo, la colaboradora ha querido hacer unas puntualizaciones a una colaboradora de Así es la vida a través de sus redes sociales: "Decirle a una de vuestras colaboradoras, disculpadme que no me se su nombre, tres cosas: leo libros, y al mes suele caer uno; tengo la carrera de periodismo; hablo alemán. Comunicadle, por favor, que no hace falta que me dé ningún libro. Que se informe".

Más claro el agua.