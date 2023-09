Tras el revuelo que se ha montado sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne, ha salido a la palestra también la que fuera una de sus novias, Chabeli, quien había asegurado que se había quedado embarazada del artista y que había abortado. Pero ahora saltan las dudas sobre la paternidad de ese niño no nacido y una nueva voz arremete contra Chabeli, tal y como cuentan en Fiesta: "Eres el peor error de mi vida".

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Verano

Y ahora, en verano, Emma se ha tomado unas vacaciones, pero el programa continúa con dos presentadores sustitutos y un plantel de colaboradores que mantiene la misma esencia. En la emisión de este sábado, el programa contó con la presencia de Chabeli, exnovia de Bertín Osborne, que se enfrentará a las declaraciones de José, un ex suyo que quiere saber si era suyo el hijo no nacido. Aún así, José le ha dedicado a Chabeli unas duras palabras, asegurando que "me has engañado, eres el peor error de mi vida, si es mi hijo lo quiero solo para mí".