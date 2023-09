Arranca 'Me resbala', el programa de humor de los martes en Telecinco y lo ha hecho con Lara Álvarez al frente, que ha hecho un guiño con su look al programa donde estuvo ocho años, 'Supervivientes' y lo hace con todas las ganas de enfrentarse a este nuevo reto.

"Muy buenas noches 'Supervivientes", ha empezado entonando la presentadora, pero rápido ha explicado esto: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escondiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala", ha comenzando el programa. Un espacio en el que la presentadora ha demostrado que tambien está preparada para el humor. Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell son los protagonistas de la nueva edición de 'Me resbala', la primera en Telecinco tras su paso por Antena 3.

Hace unas semanas, la periodista y presentadora gijonesa Lara Álvarez ha querido compartir con sus seguidores en Instagram cómo es su nueva vida,. La asturiana ha dejado claro que necesitaba un cambio en su vida y ha vuelto a explicar que no hay motivos ocultos en el final de su etapa en el famoso reality de supervivencia. "Creo en firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", ha explicado en un directo.

La periodista ha dicho que tras ocho años, necesitaba hacer cosas nuevas. "Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguró. Además de las explicaciones, la periodista ha querido agradecer a sus fans el apoyo y la comprensión. "Explico esto porque me lo preguntáis mucho", añadió.

Problemas de ansiedad

A finales de 2022, Lara Álvarez sorprendió a todos al anunciar que iba a dejar atrás 'Supervivientes' después de 8 años siendo uno de sus rostros más emblemáticos para embarcarse en nuevos proyectos.

La presentadora pasó el relevo a Laura Madrueño, que se ganó los corazones de los espectadores con su encanto y su naturalidad, y en cuanto a 'Pesadilla en el Paraíso', el último programa de Telecinco en el que participó antes de 'Me resbala', la de Gijón pasó el testigo a Nagore Robles.

Ha sido con ella, precisamente, con quien se ha sincerado sobre un tema tan delicado como la salud mental, y es que, como ha dado a conocer, durante su paso por el reality de supervivencia no pasó por sus mejores momentos.

A pesar de que la televisiva siempre lucía una sonrisa en el rostro cuando recibía el paso de sus compañeros en los platós, en ocasiones no era tan fácil como parecía. "A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes?", ha comenzado.

Lara ha recordado que era "de estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento y luego entrar y decir: '¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!'... porque al final dices: 'El espectador conecta para desconectar'".