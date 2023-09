Hacía mucho que Marta Riesco no hablaba de su expareja, Antonio David Flores. Pero la reportera ha vuelto a acordarse de su antiguo novio y ha hecho un reflexión a través de sus redes sociales: "Nunca dio la cara por mí".

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Eso sí, ha mostrado que la cocina no es uno de sus fuertes, pero que sí aprende rápido. Y es que gracias a sus seguidores aprendió que no debía de echarle aceite al salón para freírlo. También ha querido mostrar sus fallos, como algo que se le quemó porque se descuidó al ir al baño.

Ocasiones

Aunque Marta Riesco trata de no hablar demasiado de su ex, hay ocasiones en las que no puede más y estalla. Y esto es lo que ha ocurrido en sus redes sociales, donde ha arremetido contra Antonio David: "He sentido que en estos casi 3 años de relación, jamás dio la cara por mi. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente".

Una reflexión que seguro ha tomado después de meditar cómo ha sido su relación con el exguardia civil.