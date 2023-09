La nueva edición de "GH VIP" ya tiene su primer concursante oficial: la reportera Sol Macaluso. Sus crónicas durante la guerra de Ucrania conquistaron al público por su naturalidad y eso le abrió la puerta a participar como colaboradora en varios progamas de Telecinco. La periodista argentina tiene 28 años y aunque no es el primer reality que le ofrecen es el único que ha aceptado. Su participación en él es todo un reto para ella, que acaba de perder a los gemelos que esperaba. Estaba previsto que Macaluso se convirtiese en la primera concursante embarazada del formato televisivo, pero finalmente no será así.

"Quiero que mis hijos vean la madre que tienen desde el lugar donde estén", ha dicho a los medios de comunicación al concerse su participación en la octava edición de "GH VIP". El nombre la primera concursante se ha conocido desde el FesTVal de Vitoria en la Plaza de España, un evento al que han acudido Ion Aramendi y Marta Flich, los presentadores del programa. El vasco se ha mostrado conforme con la primera participante y ha dicho que "va a dar muchísimo contenido al programa".

Sobre la pérdida de sus bebés ha asegurado que es muy duro, pero le ocurre a muchas mujeres. Ella, desde su posición, quiere servir de altavoz de las mujeres que pasan por ello porque no se debe minimizar el dolor que sienten. "Es algo de lo que hay que hablar, no se puede minimizar el dolor de quienes pasamos por esto. Cada una pasa el duelo como puede y yo he decidido seguir trabajando", comenta.

"Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma", ha dicho en un vídeo para las redes sociales de Mediaset España.

'GH VIP' es la gran esperanza de Telecinco de cara a la nueva temporada. Tras anotar su mínimo histórico de audiencia en el mes de julio, confía en poder darle un empujón a sus datos con la nueva edición del reality show por excelencia, que arrancará sus emisiones el próximo 14 de septiembre. Aunque todavía queda más de un mes para que la casa de Guadalix de la Sierra abra sus puertas, el canal ya ha puesto en marcha una intensa campaña promocional para anunciar el regreso de su formato estrella.

Tras anunciar a Marta Flich como presentadora de las galas y a Ion Aramendi como conductor de los debates, Telecinco lanzó la primera promoción de la octava temporada de 'GH VIP', mostrando también la que será su nueva identidad gráfica.

Telecinco también ha lanzado una promo con Sandra Barneda en el sofá del confesionario. Sin embargo, se desconoce si también formará parte del equipo de presentadores o si, por el contrario, se trata de una campaña en la que participarán los principales rostros de la cadena.