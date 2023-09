First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste.

Muchas veces las citas no salen como uno quiere. Lázaro admite no haber tenido nunca problemas para conocer mujeres, pero confiesa ser una persona muy exigente a la hora de escoger pareja. Respecto a cómo le gustan las mujeres, ha sido claro ‘’que estén buenas’’, le ha respondido a Carlos Sobera, sin pelos en la lengua.

Flavia o, mejor dicho, Colomba, como prefieren que la llamen se fue de Chile a Alemania debido a una ruptura amorosa, pero admite que allí no acabó de encajar y decidió venir a España a probar suerte ¿Encontrará el amor junto a Lázaro?

Lázaro ha querido saber en qué momento se encuentra Colomba, sentimentalmente hablando y ella ha sido muy sincera: ‘’Siento que quiero dar un paso más estable’’, tras sus palabras, Lázaro ha admitido verla como ‘’un diamante en bruto’’.

La cita entre ambos ha ido viento en popa y ambos han comenzado a hablar sobre sus trabajos y sus hobbies. Lázaro le ha recomendado a su cita la pizzería en la que trabaja como camarero y ella le ha explicado que trabajó en un restaurante cubano, algo que le ha hecho especialmente ilusión a su cita porque es originario de Cuba.

A Colomba, Lázaro le ha parecido una persona con ‘’una energía muy especial’’ y ha confesado que le parece muy entretenido, pero también le ha tildado de ‘’invasivo’’ porque opina que ella es un poco más reservada que él.

Lázaro se ha lanzado de lleno y le ha dicho algo a su cita que la ha dejado muy sorprendida: ‘’Todavía no has probado Cuba, cuando la pruebes…Tienen fama por algo, de buenos amantes. Tienes que vivir experiencias’’.

Colomba no se ha sentido muy cómoda durante la cita con Lázaro y así lo ha hecho saber: ‘’Los hombres lanzados no me gustan para nada, porque siento que es demasiado invasivo y todavía no tengo la confianza. No sé que decir después de que eso suceda, cómo le hago entender que por ahí no’’. Lázaro le ha mostrado a Colomba su cara más propicia para el amor, pero ella ha creído ver en él otras facultades que podrían impedir una relación debido a lo diferentes que cree que son. Para relajar un poco la situación, Lázaro se ha lanzado a bailar y le ha pedido a su cita que le acompañe. En un momento dado del baile, Lázaro le ha lanzado un piropo a su cita y le ha dicho que le gustaba su vestido, pero ‘’pa’ arrancarlo’’, Colomba sorprendida únicamente ha atinado a contestarle ‘’muy fuerte lo tuyo’’.

Llegado el momento de la decisión final, Lázaro ha admitido querer tener una segunda cita con Colomba porque cree que es ‘’una chica muy especial’’, algo a lo que ella ha reaccionado dándole las gracias.

Por su parte, Colomba le ha sido totalmente sincera a su cita: ‘’Yo también encuentro que es una persona muy especial, pero no tendría una segunda cita, tu manera de comunicarte, lo del vestido de arrancármelo, para mi fue muy invasivo y yo no soy muy de esa onda’’.

Tras las sinceras palabras de ambos, han decidido no seguir con su cita y cada uno se ha ido a buscar el amor por otro lado.