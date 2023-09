Los colaboradores más emblemáticos del famoso programa televisivo "Sálvame" han regresado triunfantes a España tras una emocionante travesía de dos semanas por Miami y México, donde han estado filmando su esperado docureality. Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Terelu Campos y Lydia Lozano llegaron al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con una mezcla de felicidad y cansancio después de vivir una experiencia que han calificado como la más intensa y apasionante de sus vidas.

Este ambicioso proyecto ha sido una gran apuesta de 'Netflix' y, según los protagonistas, marcará un hito histórico en el mundo del entretenimiento. Durante 11 días, los colaboradores de "Sálvame" han recorrido diferentes lugares de América, enfrentando desafíos emocionales y personales que marcarán huella en la historia de la televisión.

El equipo se mostró entusiasmado por el trabajo realizado, pero manteniendo en secreto la fecha exacta de estreno y los detalles más reveladores del docureality. Sin embargo, ya han asegurado a sus fieles seguidores que el resultado final no decepcionará, ya que promete ser una inolvidable y cautivadora inmersión en las vidas y experiencias de estas caras tan queridas que han acompañado al público en el universo televisivo durante tantos años.

La travesía por América ha sido una oportunidad única para que los espectadores conozcan a sus ídolos de una manera más profunda e íntima, y los colaboradores de "Sálvame" están emocionados por compartir esta aventura con el mundo. Desde momentos llenos de risas y diversión hasta situaciones emocionales y conmovedoras, el docureality promete desvelar aspectos desconocidos de la vida de estos famosos rostros de la televisión.

Sin duda, este docureality es uno de los eventos televisivos más esperados del año, y la emoción y la expectativa crecen día a día entre los fans de estos carismáticos colaboradores que han marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento.

Belén Esteban regresa a España y aclara su situación sentimental

Las cámaras de Europa Press han grabado el momento de la llegada en exclusiva y le hemos preguntado a Belén por ello y lo cierto es que ha tirado de ironía: "me está esperando en casa para firmar la separación, vamos a tener la custodia de Noah, de nuestro perrito, a él le va a tocar lunes, martes y miércoles y a mí jueves viernes, sábado y domingo" y ha lanzado una pregunta al aire al escuchar la supuesta discusión que tuvo con miguel en plena calle: "¿quién lo ha visto?".

La colaboradora de televisión ha aclarado que sigue todo bien con su pareja: "la gente me conoce, no, entonces, yo no pasa nada, es lo mismo de siempre" y ha defendido de nuevo el anonimato de Miguel: "no voy a decir nada, está todo dicho, lo único que voy a decir es que mi marido es anónimo, como otra gente que no hablan de los suyos, sabes lo que te quiero decir, pero bueno".

Harta de que se hable de un supuesto distanciamiento, la Esteban cortaba las preguntas referentes a ello: "No voy a ir más con ese tema". Muy feliz por su trabajo en México, nos ha desvelado que "estoy muy contenta, vengo muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Nos hemos ido 43 personas y espero que cuando Netflix lo eche, la gente se divierta como nos hemos divertido nosotros".

En cuanto a la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, Belén dejaba claro que "quiero muchísimo" a la artista, pero evita dar su opinión respecto al tema: "de eso ya no, cariño".