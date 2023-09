Marta Riesco todo (o casi todo) lo cuenta. Y es por eso que ha querido hacerse eco público a través de sus activas redes sociales de una bonita e inesperada reconciliación que le ha puesto "la piel de gallina". Algo que ha ocurrido después de los terremotos sufridos por sus rupturas con Antonio David Flores y con Telecinco, la que fue su casa como reportera y de la que salió con evidentes tensiones.

El caso es que a Marta Riesco se le ve últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

De la "pasión turca" a la "decepción turca", por Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

Polémicas declaraciones

El polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y su bochornosa actitud en la final del Mundial de fútbol femenino ha dado la vuelta al mundo. Toda España se ha volcado con la jugadora. Y pocos son los rostros conocidos que no se hayan pronunciado contra el presidente de la Federación, exigiendo su dimisión. Todos menos Marta Riesco.

Contra Jorge Javier

Después de la lluvia de críticas recibida por la reportera tras poicionarse del lado de Luis Rubiales en su polémica con Jenni Hermoso, ahora, Marta Riesco parece haber reculado en su postura. La que fuera reportera de El programa de Ana Rosa, ha sacado a relucir la cara menos amable de Telecinco, recordando algunos de los momentos más difíciles a los que tuvo que hacer frente cuando trabajaba en la cadena de Mediaset. "Se están dando golpes en el pecho en ciertos programas donde he tenido momentos complicados y yo era un garbancito frente a las cosas de tipo sexual que decían sobre mí", ha recordado, haciendo referencia a un momento concreto: "A mí un colaborador me ha preguntado si estaba depilada en mis partes íntimas, porque a él le gustaban las mujeres que no lo hacían, y me lo ha dicho delante de otras personas que han mirado para otro lado al oírlo".

#NOTICIA @MartaRiesco vuelve a sorprendernos con situaciones que ha pasado como la que relata en este comunicado donde explica que un colaborador de un programa le llegó a preguntar si tenía depiladas sus partes íntimas porque a él le gustaban las mujeres así. pic.twitter.com/GY2vgttI37 — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) August 28, 2023

Además, aprovecha la polémica para arremeter, una vez más, contra Jorge Javier Vázquez y Telecinco. "A las tuiteras abanderadas del feminismo que me llamáis cenutria y amante despechada, eso fue parte de un momento de abuso de poder de Jorge Javier Vázquez, que estuvo durante 35 minutos humillándome. ¿Dónde estáis cuando Jorge Javier dijo que o me despiden o se iba él? ¿Y cuando me mandaron al paro? Encima me seguís insultando, llamándome con los insultos en los que se estaba haciendo un claro abuso de poder hacia mí", concluye.