Pasapalabra sigue avanzando con Fer y Moisés batiéndose en duelos para conseguir el bote del rosco. Todo apunta a que es posible que haya nacido una nueva pareja de contrincantes de larga duración en el programa. Aunque está por ver si marcan un hito en el concurso de Antena 3, como hicieron Orestes y Rafa.

Fer y Moisés cada vez son más conocidos entre la audiencia del programa, que no es poca. De hecho, el concurso que ahora se emite en Antena 3 es uno de los espacios más exitosos de la parrilla televisiva española. Nadie le discute su hegemonía en la franja de la tarde.

Los duelos entre Fer y Moisés

La ambición por conseguir el tan ansiado bote de ‘Pasapalabra’ está llevando a Moisés y a Fer a tener unos duelos inigualables. Una remontada en los últimos momentos ha sido la demostración de ello en más de una ocasión.

En algunos duelos, Fer se había visto obligado a acudir a la temida silla azul, que tantos aspirantes ha eliminado en este nueva era post Rafa y Orestes. También Moisés. Y ambos siguen sobreviviendo a la quema.

El bote de ‘Pasapalabra’ requiere precisamente de ese toque de audacia. Moisés se ha arriesgado en más de una ocasión de más, Fer parece más estratega y comedido. Todos los ingredientes, con dos estilos antagónicos, para marcar una época en el concurso. De hecho, ya han acuñado hasta alguna táctica nueva en el rosco, como hizo Fer con "la apnea" para vencer en una tarde a Moisés.

La faceta oculta de Moisés y Fer en Pasapalabra

Pero lo que muchos desconocían es una faceta oculta que comparten ambos. Y es que ahí donde se les ve, cada uno con su estilo pero ambos, el riojano y el gallego, con pinta y caras de seriedad, son unos bailongos.

Así lo demostraron en uno de los últimos programas, cuando en la prueba musical salió la famosa "Saturday night". Y sí, Roberto Leal llamó a todos a salir a bailar la famosísima coreografía. Muchos dudaban de que Fer o Moisés se sumasen a la fiesta. ¡Pero vaya si lo hicieron!

Eso sí, aunque sean bailongos, todo apunta a que la coordinación y el ritmo no se les da tan bien como enfrentarse al rosco. Al menos así ocurrió en la sorprendente desmostración que hicieron en el plató de Pasapalabra. "Como para no liarla. ¡Las veces que la habré bailado no las puedo ni contar!", comentó en Twitter una seguidora del programa.