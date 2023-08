Ya se sabía que Belén Esteban es fan total de Rosalía. Y que se conocían. Pero ahora, la estrella de Sálvame desveló en Miami, en el nuevo periplo del programa tras su fin de Telecinco y en sus comienzos con Netflix, su auténtica relación con la artista española de fama internacional. Y lo que ha dicho ha generado polémica.

Belén Esteban y Rosalía son dos monstruos mediáticos, cada una en su ámbito. La primera, en el mundo de la televisión española después de años imponiendo su estilo y fama en las tardes de Telecinco a través de Sálvame. Así se ganó el apodo de "La princesa del pueblo". Y Rosalía, en el mundo de la música urbana, que le ha convertido en una de las artistas españolas que más impactan a nivel mundial, si no la que más. Así se ganó el apodo de "La motomami".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Y finalmente llegó a Sálvame, donde se consolidó como una de las favoritas de los telespectadores españoles.

Por su parte, poco hay que explicar de Rosalía, todo un fenómeno reciente que ha explotado en muy poco tiempo y se ha convertido en la cantante española más importante del panorama internacional actual. Si la música urbana es la que manda hoy en día, Rosalía se ha convertido, por derecho propio, en su reina a base de exitazos cuya letra casi todo el mundo sabe de memoria. A partir de ahí, no ha hecho más que aglutinar grandes premios y elogios internacionales. Pocos quedan que puedan discutir lo que ya significa Rosalía y la magnitud de su figura.

La relación desvelada entre Rosalía y Belén Esteban

El caso es que esas dos estrellas tienen una relación. Y Belén Esteban habló de ello en el programa de Univisión en el que han participado los protagonistas de Sálvame en el inicio de su gira americana de la mano de Netflix, plataforma que los ha acogido tras el fin del programa en Telecinco.

"Un día me escribió por Instagram", reveló la Esteban. Contó que en el programa de María Patiño Socialité, en Telecinco, salió un crítico hablando "fatal" de Rosalía en sus inicios. "A mí Rosalía siempre me había gustado. Y al día siguiente quise contestar al crítico en Salvame. Me parece vergonzoso que a alguien que ha ganado tantos grammys, tantos premios, y lleva a España por todo el mundo le digan que es mala artista, porque no lo es", explicó Belén Esteban en Miami.

Y continuó explicando la relación que le une a la cantante española. "Me escribe dándome las gracias. Y un día canta en un concierto, se pone en contacto conmigo y voy a verla. Y desde ahí nace una amistad con ella, con su madre...", afirmó.

Sin embargo, esa relación revelada por Belén Esteban ha causado polémica. Ya lo hizo en el propio plató, con su compañero Kiko Matamoros desmintiéndola: "¿Una amistad? Pero qué dices... Sí, claro, y van de vacaciones juntas. No es verdad".

Según Matamoros, lo que sí es Belén Esteban es "una friki fan de Rosalía", y defendió al crítico al que en su día replicó la Esteban: "Un crítico, como profesional, tendrá derecho a dar su opinión. Aunque yo estoy en contra de las críticas a Rosalía".

La polémica se extendió, como no podía ser de otra forma, a las redes, donde algunos debaten sobre la relación entre Belén Esteban y Rosalía, sobre cuánto se conocen y si se puede calificar realmente de amistad.