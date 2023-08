Ana Obregón volvió a España hace semanas con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami.

Tras venderle la exclusiva a ¡HOLA! y revelar que se trata de la hija de su hijo fallecido, Aless (por lo que ella sería su abuela), Ana ha regresado a España y ha presentado 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro". Desde entonces, Obregón ha hecho gala de su dominio de las redes sociales mostrando el día a día del crecimiento de la pequeña. Varias personas han manifestado su preocupación por la salud mental de Ana Obregón en internet tras su última publicación en Instagram. En ella, la investigadora del programa 'Mask Singer' ha querido celebrar los tres meses de vida de su hija-nieta con varias fotografías y una reflexión.

Aunque, en principio, todo parece de lo más normal, hay una frase del texto que o no se ha entendido entre los seguidores.

Al principio de la publicación, Ana felicita el cumpleaños a la pequeña: "Feliz cumple 3 meses, Anita", para después hacer una pequeña reflexión: "Has llegado a mi vida como un angelito deseado por tu Papá desde la tierra hasta la eternidad donde vive ahora amándote y protegiéndote cada segundo, agradecido con los que celebran tu existencia y perdonando a los que te negaron el derecho a vivir. Porque así era tu Papá, lleno de bondad e integridad. He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti".

Lluvia de críticas

No empieza el verano hasta que Ana Obregón no protagoniza su tradicional posado, sin embargo, la actriz llevaba algunos años evitando este esperado momento tras la enfermedad y posterior muetre de su hijo Aless. Ahora, con la llegada de su nieta Ana Sandra y una actitud renovada, la bióloga ha vuelto a acaparar todas las portadas posado con un bañador lleno de color y una sonrisa de oreja a oreja: "Jamás pensé que volvería a sonreír de esta forma. La causante de ello mide 65 centímetros , tiene unos ojos inmensos llenos de luz y de alegría de vivir. Cada vez que me mira con el mismo amor que me miraba mi hijo, me roba el corazón. Gracias Anita, gracias Aless", ha escrito en su última publicación.

A pesar del momento de felicidad que atraviesa la presentadora, las críticas no se han hecho esperar. "Madre mías, qué fotos más poco naturales", "se te olvida dar las gracias a la MADRE que durante 9 meses tuvo a tu nieta" o "los filtros hacen milagros", han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación de Instagram subida por la actriz.