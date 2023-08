Jorge Javier Vázquez lleva una temporada alejado de la televisión, una retirada que se debe a un problema de salud, ya que está de baja médica. Sin embargo, no ha trascendido todavía qué es lo que le ocurre al presentador, que muchos esperan ver en el último programa de Sálvame Sin embargo, unas últimas informaciones apuntan al regreso de Jorge Javier al hospital, aumentando así la preocupación por la salud del presentador.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

Mario Vaquerizo sin piedad contra el presentador

Jorge Javier Vázquez ha sido muy crítico durante los últimos meses con Mario Vaquerizo y Alaska por sus posicionamientos políticos. De hecho, el presentador les dedicó tanto a él como a su mujer uno de sus últimos blogs de Lecturas después de que Vaquerizo defendiera en ‘Déjate Querer’ que en la actualidad no gozamos de la libertad y comparara la situación del presente con la dictadura franquista.

Por su lado, Jorge Javier no solo afeó sus palabras, sino que, pese a declararse fan de ellos dos en el pasado, criticó que durante los últimos meses se codearan con la derecha española que se posiciona en contra de los derechos fundamentales que tanto han defendido. «Estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans», cuestionaba el comunicador catalán.

Sobre este extenso artículo que le dedicó Jorge Javier se ha pronunciado varios meses después Mario Vaquerizo en el podcast ‘El Sentido De La Birra’. «Jorge puede tener su opinión, quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine sobre lo que piensa de mí en ese momento. Yo lo respeto, pero… Jorge Javier, no me conoces», ha empezado manifestando el cantante.

Asimismo, Mario Vaquerizo ha señalado la «superioridad de Jorge Javier» y no duda en hacerle frente: «Respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí», asevera. Para acabar, el marido de Alaska se ha dirigido directamente al presentador con un tono de desdén: «Me da igual lo que pienses».

De la misma manera, Vaquerizo se ha pronunciado sobre el fin de ‘Sálvame’, del que reivindica «el papel tan importante que ha hecho». En ese sentido, Mario recalca que es un formato que «ha cambiado el mundo y la forma de hacer televisión». Aun así, no ve nada malo en su cancelación. «Ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no pasa absolutamente nada. No hay que verlo como una traición», sentencia muy claro.