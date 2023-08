El concepto 'Masterchef' es ya uno de los más conocidos en la televisión española y en otros países hispanohablantes. La décima edición del clásico concurso finalizó el pasado mes con María Lo como ganadora, y mientras su transcurso, RTVE y Shine Iberia se lanzaron a producir la octava temporada de Masterchef Celebrity, el equivalente al programa culinario pero con personas reconocidas. La anterior edición de 'MasterChef Celebrity' se despidió a finales de noviembre de 2022 con una noche bastante emotiva, a pesar de la polémica y mediática actitud de Patricia Conde en el penúltimo programa. El concurso arrancó con la llegada de los dos duelistas, Manu Baqueiro y Lorena Castell, a las cocinas.

En la cata, los chefs Joan Roca y Massimo Bottura, destacaron la técnica de las elaboraciones de Lorena y el sabor de los platos de Manu. Finalmente, la presentadora, colaboradora y actriz Lorena Castell, se convirtió en la ganadora de la séptima edición de Masterchef Celebrity gracias a su exhibición de técnica.

Ahora, mientras la undécima edición de 'Masterchef' sigue su curso, se prepara la octava edición del programa culinario de los famosos. Tras rumores, noticias y algunas filtraciones, Televisión Española ha querido hacer oficial ya el listado completo de todos los concursantes. Todo apunta a que en las próximas semanas arrancarán las grabaciones de esta temporada que verá la luz en La 1 después del verano.

Nueva polémica

El informe del Defensor de la Audiencia relativo al segundo trimestre del año ha sido publicado por RTVE y recoge todas las críticas y comentarios que la corporación ha recibido sobre sus programas y emisiones, siendo Masterchef y los informativos los formatos que más críticas han recibido.

Entre ellas, el concurso de cocina es la que recoge más comentarios variopintos de los espectadores. Por ejemplo, una mujer se queja de que "cocinan con abrigos caros que luego son para tirar".

Otros comentarios se fijan en el atuendo de los concursantes, pero de otra forma: "No deberían cocinar con anillos y pulseras" o "cocinan sin gorro, no es higiénico", dicen algunas otras críticas, entre otras por las condiciones higiénicas, como que "deberían expulsar a una concursante por echar cáscaras en las yemas" o por no usar gorros.

También hay quejas valorativas o cuestionables, como la que dice que el casting es "exagerado con la diversidad de género", que se "echa a una concursante por estar embarazada", que "un concursante infravalora a otro por ser de pueblo" o que "el jurado lleva al límite a los concursantes". También se critica que "se centran en temas personales y no en la cocina". A otro usuario, no le gusta "cómo habla una concursante sevillana".