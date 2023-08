Hace una semana, Sonia Ferrer confesaba 'En boca de todos', un programa de Cuatro, que estaba harta de recibir por redes sociales fotografías íntima de anónimos, que no dudaba en catalogar como 'fotopenes': "Me molesta".

La presentadora de televisión utilizó el espacio para mostrar su opinión al respecto y aseguraba que se tenían que poner límites para que estas 'prácticas' no siguiesen ocurriendo: "De la misma manera que es ilegal que un señor se pasee desnudo, con su miembro colgando, por la calle, y eso está castigado, se debería castigar que haga exhibicionismo".

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Sonia y nos ha asegurado que no tomó acciones legales al recibir fotografías íntimas de desconocidos en redes sociales: "No, hombre, no. ¿Cómo voy a tomar medidas legales?" y le ha restado importancia asegurando que "eso es algo que conté aquí 'En Boca De Todos' en un momento en que se debatía sobre este asunto pero nada que ocupe mi día a día".

La presentadora de televisión dio por finalizado el tema ya que "son cosas puntuales, ya está" y nos habló de su aniversario con Sergio Fontecha, que celebrarán en Madrid debido a que no coinciden en vacaciones ninguno de los dos: "Nos quedamos por aquí pero lo celebraremos igualmente".

"Pues es que no coincidimos en vacaciones, así que no" nos explicaba la colaboradora después de preguntarle si haría alguna salida con Sergio, pero nos mostraba su felicidad al seguir estando con el hombre al que ama: "Toca trabajar este verano y ya más adelante".