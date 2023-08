El elenco estrella de Sálvame ya está en terreno español tras su estancia en Miami (Florida) y en México de la mano de Netflix para grabar el nuevo proyecto del programa después de que Telecinco pusiese fin a sus emisiones en la tarde. María Patiño, Lydia Lozano, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Kiko Hernández, además del resto del equipo que ha participado de una u otra forma en el rodaje de la nueva producción, han regresado visiblemente cansados pero muy contentos por el trabajo realizado.

De vuelta se han tropezado con el debate generado en España en torno a Sálvame, con guerra entre sus defensores y detractores. María Patiño, una de las colaboradoras del programa más activas en la defensa del formato y su estilo, no ha dudado en responder a una pregunta sobre las críticas que había hecho otras estrella televisiva, como es Paula Vázquez, a Sálvame. Y, de paso, ha lanzado una advertencia a todos los que siguen la actualidad de Sálvame, ya sea porque lo aman o porque lo odian.

María Patiño y Paula Vázquez

Ya hace unos días las redes sociales ardían al leer unas declaraciones de Paula Vázquez -en "Bluper"- reflexionando sobre el cambio que ha dado la televisión, la forma de hacer entretenimiento y el fin de algunos formatos como Sálvame.

Por su parte, antes de que hablase Paula Vázquez, María Patiño ya se había manifestado a través de X (antiugo Twitter): "Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio, trabajar para el público, no para nuestro ombligo. Buenos días desde México".

Las declaraciones de Patiño ya en tierra española

Finalmente, este domingo, María Patiño se expresó ya ante el micrófono y en tierra española, una vez aterrizada junto a sus compañeros en el aeropuerto de Barajas. Tras dos semanas en Miami y México grabando el docurreality de Sálvame para Netflix, recalcó su opinión respecto a las críticas de Paula Vázquez a preguntas de la agencia Europa Press.

"Cualquier personal del medio que critique un formato de éxito es una falta de respeto al espectador, un profesional de verdad respeta lo que el espectador decide elegir. Y los demás se terminan mirando al ombligo. A estas alturas de la vida no puedo llegar a entender esa manera de pensar, es que ofende al espectador, yo tengo muy claro lo que quiero y lo que soy yo", aseguraba al poco de aterrizar.

María regresaba de México sin ganas de ponerse al día: "No hemos visto nada y no pienso ver nada". Y asegurando que ahora les toca descansar después de estas intensas semanas. En cuanto a su experiencia fuera de España, la periodista desvelaba que ha sido "brutal, la mejor experiencia profesional que he tenido, ha sido impresionante".

María Patiño también ha querido dejar claro que Sálvame está lejos de morir y augura un triunfo con el proyecto de Netflix. "Creo que va a ser un éxito y veremos a ver qué pasa, porque siempre puede haber segunda y tercera temporada", ha afirmado. Igualmente, quiso lanzar un mensaje a todos los "haters" de Sálvame y a quienes deseaban el final definitivo del programa: "Ha sido un regalo. Porque cuando se pensaba que todo estaba acabado, nos resucitaron. Y la verdad que genial".