Noemí Salazar no podría estar más feliz e ilusionada. La que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha ido al dentista y se ha puesto carillas. Un sueño hecho realidad para ella, que llevaba imaginándose con estos "dientes de telenovela" (como ella los llama) desde que es bien pequeña. A través de las redes, la también exconcursante de 'GH VIP' ha enseñado el resultado de su nueva dentadura. Como no podía ser de otra manera, la hija de Raquel Salazar ha hecho partícipes a sus seguidores de todo este proceso que era para ella una de las grandes ilusiones de su vida. Una visita al dentista que la tenía como una niña con zapatos nuevos. "Yo veía las telenovelas y salían todos con los dientes perfectos y desde pequeña las quería", ha expresado la madre de Mimi y el pequeño Antoñito, que por fin ha hecho realidad este sueño para ella. "Ya tengo dientes de telenovela", ha celebrado.

Aunque ha tenido que esperar más de lo que le hubiese gustado para presumir de su nueva dentadura, Noemí Salazar ha querido ser prudente y esperar a que se le pasaran los efectos de la anestesia (que le llegaban hasta la nariz). "Madre mía, he estado hasta tres horas con la nariz dormida", ha contado la que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings'. Aunque ha puntualizado que no en todos los procedimientos es necesaria la anestesia, en el suyo sí. Según ha explicado, de pequeña se rompió "las dos paletas delanteras" y, aunque en un principio se lo iban arreglando con empastes, con el tiempo Noemí decidió que lo mejor era ponerse dos carillas. Ahora, que ha decidido dar el paso de cambiar toda su dentadura, los dentistas "han tenido que romper" las carillas que ya llevaba previamente. "Por eso me han puesto anestesia", ha señalado. Pero, por lo general, "son carillas sin tallado" y "no se necesita anestesia".

Según ha explicado, de pequeña se rompió "las dos paletas delanteras" y, aunque en un principio se lo iban arreglando con empastes, con el tiempo Noemí decidió que lo mejor era ponerse dos carillas. Ahora, que ha decidido dar el paso de cambiar toda su dentadura, los dentistas "han tenido que romper" las carillas que ya llevaba previamente. "Por eso me han puesto anestesia", ha señalado. Pero, por lo general, "son carillas sin tallado" y "no se necesita anestesia".

Ahora, la influencer encara sus vacaciones de verano, pero ha expresado sus seguidores el problema que tiene . "Lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie". Por lo visto, la influencer estaba pendiente de las vacaciones de su pareja para reservar las vacaciones en Mallorca y Menorva. Sin embargo, tras intentar reservar en Mallorca "está todo llenísimo", por lo que ha pedidio ayuda a sus seguidores para encontrar alojamiento.