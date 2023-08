Iván Roboso daba la exclusiva en 'Fiesta de verano': "Me duele mucho dar esta noticia porque está relacionada con un compañero del programa y sé que lo está pasando mal". Reboso le contaba a María Verdoy y Frank Blanco que Pipi Estrada y su novia Andreína habían roto tras una desagradable discusión.

Era el propio Pipi quien, muy compungido, le explicaba a María y Frank que tan solo unas horas antes había decidido poner fin a su relación con Andreína, una joven venezolana de 38 años con quien llevaba cuatro saliendo:

"Estábamos en Mojácar de vacaciones y todo iba bien, pero de repente empezaron a llegar los nubarrones y todo se torció (…) Cuando se dicen cosas que atentan a la dignidad y que humillan eso no se puede dejar pasar (…) No quiero victimizarme, en las relaciones todos somos culpables, pero a veces te pilla en momentos malos".

Aunque Pipi no ha dado detalles de lo ocurrido durante la pelea, lo cierto es que el periodista ha dado a entender que la venezolana le hizo comentarios que no puede ni quiere permitir:

"Llevamos juntos cuatro años, yo a Andreína la he querido, la quiero, pero tengo la sensación de que ya no la puedo querer, es la primera vez que en una relación soy responsable, me he entregado en cuerpo y alma, pero en estas vacaciones me he dado cuenta que yo le he entregado todo lo que tengo y ahora mismo mi sensación es que no quiero continuar con ella, tengo que empezar a quererme yo a mí mismo y aprender a manejar estas situaciones".

Pipi deseaba que Andreína fuera su pareja hasta el final de sus días, pero lamentablemente las cosas entre ellos no han podido ir más allá: "Yo quería que Andreína fuera el último amor de mi vida, quería llegar con ella al final de mis días, ella tiene muchas cosas, no solo su belleza extraordinaria, pero en momentos calientes dice cosas que hieren mucho, demasiado, y tengo miedo de que me pase aún más mayor y más vulnerable".

Cuando Pipi Estrada entró el el reality Pesadilla en el paraíso, explicó que su novía no aparecería en televisión para hablar sobre su relación. Así lo contó en 'Sálvame', donde añadió que su novia no está interesada en el mundo de los medios de comunicación. Antes de irse a la aventura, Andreína quiso hacerle una declaración de amor en sus historias de Instagram, red social en la que apenas acumula 200 seguidores y que tiene privada. "Disfruta, mi amor, te echaré de menos", son las palabras que ha escrito Andreína y que han salido a la luz porque Pipi Estrada las ha compartido en sus redes sociales.