El hijo de Raquel Bollo y ex participante de Supervivientes tiene varios bolos este verano, aunque alguno ha sido de lo más criticado. El paso de los hermanos Bollo por 'Supervivientes 2023' ya ha llegado a su fin: el de Manuel Cortés por recomendación médica y el de Alma Bollo porque así lo quiso la audiencia. Durante todo el concurso, los hermanos demostraron estar muy unidos y, ahora que están fuera, el mayor de los hijos de Raquel Bollo ha querido presumir de la inmejorable relación que tienen con unas bonitas fotos tomadas en los exteriores de las instalaciones de Mediaset.

"¡Cada día más orgullosa! Con vuestros defectos y virtudes os amo. Esta imagen es mi premio: amor de hermanos", ha comentado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', que ha sido la encargada durante meses de defender a sus hijos mayores en los platós y también en las redes sociales. Con estas palabras, recalca que está muy orgullosa de cómo son Alma y Manuel y del amor que se tienen.

Ahora, el cantante disfruta de unas semanas de mucho trabajo llevando su pasión a diferentes escenarios de la geografía española. Hoy he soñando con la tarde de ayer , que locura @tulum_club , que locura , difícil de repetir. Gracias a todos por el cariño y el amor que me estáis dando , y a toda mi gente que trabaja a mi lado. Seguimos sumando momentos juntos", escribía en su cuenta oficial de Instagram, Sin embargo, como le suele ocurrir a la gran mayoría de los rostros públicos, las palabras y la actuación de Bollo no ha estado exentea de críticas por parte de varios usuarios que han entrado a comentar. "Siempre serás el "cantante" de bares, no das para más". "Pero sino cantas en cuanto no te sale la voz pones el micro al público q decepción de chico". "No le conocía nadie.

No obstante, Bollo también cuenta con una legión de fans que no dudan en respaldarle siempre que tienen la ocasión. "Me encantas como cantante y se te ve muy buena persona y muy sincero...". "Nos hicistes bailar un montón Manuel!!."

Polémica en un concierto

Manuel Cortés ha retomado su agenda como cantante y ha empezado a dar los primeros conciertos de su gira de verano. El exconcursante de ‘Supervivientes’ vuelve a subirse al escenario tras su paso por el reality de Telecinco, aunque el regreso del cantante ha tenido una muy mala acogida y el hijo de Raquel Bollo ha acabado teniendo que hacer frente a un aluvión de críticas por “lo mal que canta”.

Cortés quiso seguir los pasos de su padre y probar suerte en el mundo de la música. Creyendo haber heredado el talento del inigualable Chiquetete, Manuel Cortés decidió orientar su carrera profesional al mundo de la música, en el que se ha movido con cierto éxito desde hace varios años.

Mientras él ha presumido de haber llenado la terraza de un restaurante de Chipiona, las redes opinan abiertamente sobre “el ego” que de Manuel, cuyo talento ha sido puesto en duda de manera reiterada durante todo el fin de semana. Y es que no son pocos los que piensan que sus discos están editados y que en directo “canta mal”.

A través de Tiktok, una de sus últimas actuaciones no deja de acumular comentarios y visitas. “No entiendo cómo lo contratan”, “Es para echarse a llorar”, “Uff… qué mal”, son solo algunos de los cientos de ejemplos que pueden leerse junto al post que acompaña este artículo.

Los internautas no han dudado en comparar las aptitudes vocales con las de “un gato cuando se le pisa la cola” y han señalado que a Manuel “se le daba mucho mejor pescar” en Supervivientes que dedicarse al mundo de la canción.