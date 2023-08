La emisión de Fiesta de el sábado pasado comenzó con un triste anuncio: "Pipi Estrada está en el quirófano". Así lo comentó Emma García al comienzo del programa, asegurando que el colaborador le había querido dejar unas emotivas para sus compañeros por lo que pueda pasar.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra PipI Estrada, que como señaló Emma García, "está en el quirófano". Se trata de una operación de estética para la reducción de la papada. Sin embargo, como explicó el colaborador, "soy muy miedica, me impone mucho respeto una operación".

Así que quiso lanzarle un mensaje a sus compañeros por lo que pudiese pasar, concretamente para Alajandra Rubio, hija de Terelu, a la que dijo "no quiero que llores, apoya a tu madre, porque se va a quedar sin cobrar". También aseguró que esta historia "ya la has vivido con tu tía, Carmen Borrego, quiero regalarle mis sobrantes".

El periodista deportivo la lía

Pipi Estrada ha visitado El purgatorio de The Objetive para charlar acerca del final de Sálvame o de sus adicciones, entre otras cosas, momento en el que aseguró ser un adicto al sexo. "Diagnosticado y confirmado", puntualiza el periodista. Pero también habló de los insultos racistas a Vinícius.

Sobre el futbolista, comenta: "No digo que Vinícius tenga que ser insultado con frases racistas. Pero el fútbol tiene un componente donde la gente va con ánimo de molestar, de provocar al rival para debilitarlo. Entonces, si el rival reacciona, ¿tengo que aguantar que me insulte? Claro que no, pero yo creo sinceramente que hay que tener un comportamiento diferente. Y el profesional".

"Es más, hay que convivir. Y no pasa nada, porque a mí me gustaría ser negro. ¿Por qué? Sí, porque me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa. Yo en la otra vida quiero ser negro porque es más elegante", declara. "Pero yo lo que quiero decir y mantengo es que hay que ser educados, todos. Y, por supuesto, nadie tiene que insultar a Vinícius. O sea, respeto máximo, y por supuesto, insultos racistas fuera. Estoy en contra del racismo 100%. Pero también repito que si yo voy provocando por la vida, lo normal es que me metan un tortazo".