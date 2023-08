Cuando Pablo Motos presenta a uno de sus invitados a El Hormiguero lo hace con "hoy a venido a divertirse..." Sin embargo, no todos se divierten. Y es uno de sus invitados ha narrado en un podcast la mala experiencia que tuvo en el programa: "Me estaban tirando cuchillos".

El hormiguero es un talk show de televisión producido por Gestmusic (2006-2007) y 7 y acción (2007-presente). Fue estrenado el 24 de septiembre de 2006 en Cuatro, donde estuvo hasta el 30 de junio de 2011. Se emite en Antena 3 desde el 5 de septiembre de 2011. Sus contenidos giran alrededor del humor, la magia, entrevistas, los experimentos de divulgación científica y la tertulia.

Está presentado y dirigido por Pablo Motos, siendo su presentadora suplente Nuria Roca, en colaboración con las "hormigas" Trancas, Barrancas y Petancas. El programa cuenta también con las colaboraciones de Juan y Damián, Jorge Marrón Martín, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros.

Desde que el formato está en Antena 3 la audiencia ha ido aumentando consecutivamente cada temporada. El máximo histórico de espectadores del programa fue el 30 de enero de 2017 con la visita de la cantante Isabel Pantoja, cuando el formato alcanzó los 4.783.000 espectadores y el 23,8% de share. El 28 de junio de este año consiguió su máximo histórico en share con la visita del político Feijóo; ese día el programa alcanzó el 25,9% y 3.079.000 espectadores.

Los invitados de El Hormiguero son muy variados e, incluso, internacionales. Eso sí, no todos se han ido del programa con buen sabor de boca.

TheGrefg

Y eso es lo que le ocurrió a David Cánovas, más conocido como TheGrefg. El streamer, que visitó El Hormiguero hace más de dos años, contó su experiencia en el podcast The wild project. Cánovas señaló que "TheGrefg en 'El hormiguero' era realmente 'traemos a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas'. Aunque bueno, me hicieron una entrevista bastante abierta, pero creo que Pablo Motos estaba frotándose las manos esperando el momento de preguntar sobre Andorra".

Pero cuando Pablo Motos le hizo la pregunta, "le pedí responder de manera extendida, porque tenía toda la respuesta en mi cabeza. Me podía haber quedado en blanco", aseguró el streamer, señalando que "estaba tan preparado y tan tranquilo, que lo viví superrelajado". Sin embargo, cuando lo vio desde fuera todo cambió: "Me dije: 'Joder, he venido a una matanza'. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos".

Por último, el streamer quiso destacar que "no tengo tampoco ninguna rabia, me trataron superbien y tal, fuera de la entrevista".