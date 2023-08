Alejado de la pequeña pantalla desde el pasado 18 de mayo, y consciente de las especulaciones que se estaban creando en torno a su llamativa ausencia en los platós de 'Sálvame' y 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio y este fin de semana revelaba, a través de sus redes sociales, que ha decidido dejar -por lo menos por el momento- su trabajo en televisión.

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena" escribía.

Un adiós por el momento definitivo que ha dejado desolados a sus seguidores, que deja muchas incógnitas y sobre el que ahora se pronuncia una de sus mejores amigas, Rocío Carrasco. Precisamente fue con ella con quien vimos por última vez a Jorge Javier hace dos semanas, cuando acudieron derrochando complicidad y sonrisas al ver el musical 'Aladdin' en la Gran Vía madrileña.

Pese a que el presentador ha dejado entrever que está desanimado y desmotivado, la hija de Rocío Jurado -que habla con él a diario- confiesa que "yo le veo bien". "Lo pasamos muy bien, estuvimos estupendamente y yo lo veo bien, pero eso se lo tenéis que preguntar a él" ha añadido, dando la callada por respuesta a si volveremos a verle pronto en televisión o si cree que su retirada será definitiva.

Recién llegada de Pamplona tras cumplir con sus compromisos profesionales, Rocío tampoco ha querido dejar la ocasión de responder a los que han criticado que no haya estado presente en el homenaje a su madre en Chipiona con motivo de su 17º aniversario de muerte: "Para mí son especiales todos los días de todos los años. No me hace falta un día especifico. Yo hago homenajes todos los días de mi vida" ha dejado claro, lanzando un dardo -no sabemos si consciente o inconscientemente- a los asistentes al acto, entre los que se encontraban su hija Rocío Flores, su hermana Gloria Camila o José Ortega Cano.