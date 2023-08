Si hay una familia numerosa por excelencia en nuestro panorama social, esa es la de Verdelis, que además sigue creciendo.

La influencer acumula más de un millón de seguidores en su Instagram donde comparte su vida con su "comunidad", como ella los llama. Sin embargo, como todo influencer, no se libra de las críticas. Se ha visto obligada a tomar una drástica decisión sobre la dieta de sus hijos tras las dolorosas críticas que recibe a través de las redes sociales. Desde hace algún tiempo, le fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha ido adaptando el contenido que publica en su perfil oficial de Instagram. De compartir el minuto a minuto de su vida, a medir al milímetro cada post. Un cambio motivado, en parte, por los comentarios dañinos.

"El retorno de la hater” . . Si en el fondo, Ana María tiene su corazoncito!!! De las buenas acciones no se alardea, se reservan para el anonimato. . ¿O no? Ayyyy…si para crearse una cuenta, fuese obligatorio el DNI . . #Verdeliss . . PD: pienso seguir enseñando mi cuerpo. Que otros complejos, me habrán creado las redes sociales! Pero amigas, este “esqueleto” es fuerte como un roble. Me lleva, me trae, me ha permitido gestar 8 hijos y satisfacer mi chute de correr una maratón mensual. No seré yo quien lo castigue con desprecios, por mucho que haya quien me intente convencer #StopJuiciosCuerposAjenos", escribía.

Además ha recibido comentarios de todo tipo. "Si eres tan lista sabrás que no puedes sacar nada anónimo.... Tu eres publica.... Yo no....quizas mi marido en el trabajo que tiene.... Ahí lo dejo guapa!!!!". "Me consta que mucha gente te ha dicho lo mismo que yo.... Por algo será y si no quieres que nadie te diga nada... Pues ya sabes.... Esquelética!!!!! Asquito me da verte!!!!". "Esquelética!!!! Como madre dejas mucho que desear!!!! No eres ejemplo de nadie.... Y menos en las comidas que comes y das a tus hijos!!!!!!", son solo algunas de las 'lindezas' que la influencer ha mostrado en sus redes sociales.

Afortunadamente, la que fuera concursante de Gran Hermano Vip tiene en su marido, Aritz, a uno de sus mejores apoyos. "Es mi sostén para todo, llevamos muchos años en el punto de mira, no nos hace falta hablar, con tan solo mirarnos sabemos qué nos pasa, es mi apoyo siempre", destacaba la influencer manifestando devoción por el padre de sus ocho hijos.