Alba Carrillo no deja a nadie indiferente. La modelo y tertuliana ha hablado sin pelos en la lengua sobre su salida de Telecinco. Lo ha hecho en un programa de la televisión gallega en el que no ha dudado en decir que los recientes cambios de la cadena "han sido a peor".

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Todo vino en el programa "Land Rober Tunai Show" de la televisión autónoma gallega. Allí acudió Alba Carrillo como invitada, y allí le sacaron el tema de su adiós a Telecinco. "Están haciendo cambios, pero a peor, porque siempre se puede ir a peor", afirmó la tertuliana, en clave de humor.

"¿Pero qué quieren cambiar?", le preguntó el presentador, Roberto Vilar. "Están botando lo bueno y se están quedando con lo malo", insistió Carrillo, señalando claramente a sus excompañeros.

Pero la cosa no ha quedado ahí. La ex colaboradora es muy activa en sus redes sociales y ha roto recientemente su silencio en un vídeo que ha colgado y e el que ha dado detalles muy llamativos sobre lo que pasó durante sus últimos días en Telecinco. “Hay una mujer que es mala como el demonio y la vamos a llamar Whisper porque está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí”, cuenta. Whisper nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Esta Whisper era becaria en su día, pero hay becarias que llegan muy alto en muy poco tiempo, y a Whisper le han dado un título. Vamos a poner que le han dado el título de Entretenimiento. De whisper, a directora de Entretenimiento”