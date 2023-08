Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras que ha puesto rumbo a su aventura americana con sus compañeros de 'Sálvame' y que pudo ser vista minutos antes de emprender su viaje a Miami en el aeropuerto de Barajas, antes de emprender el viaje a Estados Unidos, donde grabarán el docureality que La Fábrica de la Tele prepara ya con Netflix.

La 'princesa del pueblo' se ha dejado ver muy feliz por esta nueva aventura y ha hablado ante nuestras cámaras sobre el momento tan dulce que está viviendo. Como no podía ser de otra manera, también le hemos preguntado por los rumores de crisis sentimental con Miguel Marcos y nos ha dejado claro que es totalmente falso.

"De eso no voy a hablar nada cuando es una mentira. No voy a decir absolutamente nada porque lo que quieren es que hable" ha asegurado, pero ha lanzado una advertencia: "La próxima vez le voy a decir a Rosalía, que me invitó al concierto el día 7 que era el cumpleaños de mi marido, que no cante el 7, que cante el 14... Madre mía".

La gran liada con un vídeo

El nuevo espacio de Netflix es una especie de reality en el que un grupo de protagonistas de Sálvame irán por América en busca de trabajo y se grabará de inmediato y tendrá una duración aproximada de unos 15 días. La intención es producir 6 capítulos que se lanzarán la próxima temporada. Aunque muchos extremos están por confirmar.

Lo cierto es que, una vez se ha confirmado el bombazo en plena última emisión de Sálvame en Telecinco, ni las estrellas del programa ni Netflix han querido perder el tiempo. Enseguida comenzó a circular un vídeo de promoción en el que Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, María Patiño y otros realizan una mudanza de enseres de Sálvame a la sede de Netflix. Y, efectivamente, el archiconocido elenco de Sálvame la ha liado junto a Netflix en esa misma promoción. Solo en Twitter, ya ha superado las 7,5 millones de reproducciones. Tal ha sido el éxito, que hasta el propio Kiko Matamoros ha flipado con la que han liado con el vídeo, en el que no falta alguna pullita, sobre todo de Belén Esteban, a Telecinco y quienes no veían más futuro a Sálvame. "Y decían que esto se acababa... ¡Ja, ja ja!", dice la conocida como "princesa del pueblo".

Crisis de pareja

