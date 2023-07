El presentador Jesús Vázquez aprovechó la situación de estar al frente de un nuevo programa de citas en Telecinco para hacer una importante confesión sobre la utilización de las aplicaciones de citas. Unas aplicaciones que sirven para ligar con otras personas desde el móvil y que también utilizan los famosos.

Y es que las aplicaciones de citas suponen una nueva forma de iniciar una relación. Las aplicaciones de citas son programas que permiten a los usuarios buscar y conocer a otras personas con intereses similares. Estas aplicaciones se utilizan principalmente a través de dispositivos móviles, como smartphones o tablets, y se pueden descargar a través de las tiendas de aplicaciones de los respectivos sistemas operativos.

Hay muchas aplicaciones de citas diferentes disponibles en el mercado, cada una con sus propias características y funcionalidades únicas. Algunas de las aplicaciones más populares son Tinder, Bumble, OkCupid y Match.com. Tinder es una aplicación de citas que permite a los usuarios "darle Me Gusta" o "Pasar" a las fotografías y perfiles de otras personas en su área. Si dos usuarios se dan "Me Gusta" mutuamente, se les permite comunicarse a través de la aplicación. Bumble es similar a Tinder, pero requiere que las mujeres inicien la conversación con los hombres con los que se dan "Me Gusta".

OkCupid es una aplicación de citas que se basa en el matching por afinidades. Los usuarios responden a una serie de preguntas y OkCupid utiliza esa información para encontrar parejas potenciales que comparten intereses y valores similares. Match.com es una aplicación de citas más tradicional que se basa en el perfil y la búsqueda. Los usuarios crean perfiles detallados y utilizan la búsqueda avanzada para encontrar parejas potenciales. Además de estas aplicaciones más conocidas, hay muchas otras aplicaciones de citas disponibles para diferentes grupos demográficos, orientaciones sexuales y intereses. Algunas aplicaciones están diseñadas específicamente para personas mayores, mientras que otras están dirigidas a personas que buscan relaciones a larga distancia.

Revolución

Las aplicaciones de citas han revolucionado la forma en que las personas se conocen y se relacionan. Antes de la popularización de las aplicaciones de citas, la gente se conocía principalmente a través de amigos o en eventos sociales. Ahora, es posible conocer a muchas personas diferentes a través de una aplicación de citas sin tener que salir de casa.

Y Jesús Vázquez, ¿utilizará este tipo de aplicaciones? Pues según comentó en las cámaras de Telecinco, este tipo de aplicaciones no son de su agrado. "A mí me gusta el juego de seducción y el calentón del cara a cara", dejando claro que lo suyo son las distancias cortas y no los catálogos virtuales de personas, que suelen ser bastante impersonales.