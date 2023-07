"Inexistente". Así ha definido Toñi Moreno su vida sexual. Lo ha hecho en el programa "Late Xou" que presenta Marc Giró en TVE Catañuña. "Quiero que se haga viral", dijo durante su presencia en el plató, hace algo más de un mes. El vídeo, tal y como pedía la presentadora, ha cogido vuelo en la red en los últimos días.

Nacida en Barcelona en 1973, Toñi Moreno se trasladó con su familia a vivir a Cádiz cuando tenía 8 años. Fue allí donde tuvo un debut precoz en radio primero, a los 12 años, y con 14 en televisión. Dio el salto a las autonómicas con 18 años, donde comenzó una carrera que luego le llevó a Cuatro, Antena 3, La 1, Telecinco, Telemadrid...

Precisamente en TVE tuvo uno de sus grandes éxitos con "Entre todos", un programa emitido entre 2013 y 2014 en el que ciudadanos anónimos iban a contar sus problemas -generalmente económicos- a los que luego ayudaban benefactores también anónimos.

Este programa generó gran controversia, pues muchas asociaciones denunciaban que promovía la caridad como solución a las carencias del estado de bienestar. Tanto fue así, que en 2013 el Consejo General del Trabajo Social exigió a TVE retirar el programa de antena. La polémica dio el salto a otros países, y medios como el francés Le Figaro llegó a hablar de que se trataba de una programa "para pobres".

La retirada del programa acabó con Toñi Moreno fuera de la casa. Si bien, aquello no fue un gran problema para ella, ya que su currículum siguió engordando: "Viva la vida", "Mujeres y hombres y viceversa" o "Secret Story" fueron algunos de los formatos exitosos en los que participó.

Ahora será una de las próximas integrantes del elenco de "Masterchef Celebrity". Antes de partir a los rodajes, compartió un rato con Marc Giró, en su programa "Late Xou". Allí reveló algunas de sus intimidades. "Mi vida sexual es inexistente. Lo digo aquí para que se haga viral y cambie. Desde que tuve la niña, nada de nada", afirmó la presentadora, haciendo estallar de risa al presentador. "Te hace gracia, pero es un drama", apostilló ella en tono jocoso.

Para ejemplificar su situación, afirmó: "Me salió un campaña de publicidad. Yo tengo una agencia que lleva influencers, y era para anunciar vibradores. Pagaban una pasta. Y dije: 'Mira, yo no puedo anunciar una cosa que no sé cómo funciona'. Es que nadie se va a creer que tengo eso en mi casa con lo antigua que soy".

Además, Toñi Moreno tuvo tiempo para bromear con la posibilidad de encontrar una amante. "Me voy a ir a Madrid a hacer Masterchfe y tengo la oporuidad de dormir sola un tiempo. Voy a estar sola", dijo mirando a cámara, entre risas.