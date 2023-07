Marta Riesco no está en su mejor momento, pero está tratando de que no sea así. Para ello, la reportera, actualmente en el paro y superando la ruptura con su exnovio, Antonio David Flores, se ha puesto en manos de especialistas. Tal y como ha relatado a través de sus redes sociales, hoy acudió al psiquiatra de la sanidad pública madrileña para ponerse a punto: "Me ha dicho una frase que seguramente me tatuaré".

En la visita, tal y como la propia Marta Riesco reveló en sus redes sociales, "se hinchó a llorar". Además, también destacó lo bien que le vienen este tipo de terapias. "Sales como diciendo: 'Venga, seguimos adelante?".

La reportera ha hablado sin tapujos sobre el asunto. "Os pongo estas cosas y os digo que voy al médico y que voy a cuidar mi salud mental, porque es importante que nadie se avergüence de ello", ha destacado.

Asimismo, Marta Riesco también ha revelado que esa naturalidad con la que ella habla de problemas psicológicos le ocasiona ciertos "problemas" en internet. "Esa exposición que hago la gente lo utiliza para insultarme o meterse conmigo... muchos de los comentarios de 'haters' que recibo son: 'Madre mía, te tienen que encerrar; estás loca, enciérrate'", ha asegurado.

Pese a ello, Marta Riesco ha afirmado sentirse irreductible en este sentido. "Precisamente yo lo muestro para demostrar que a mí estas cosas no hacen que me avergüence del proceso que estoy pasando. Vergüenza es matar, robar, hacer daño a la gente... pero decir que estás mal, no. Y si puede servir a mis seguidores, me daré por satisfecha", ahondó.

"Me he quedado muy a gusto. El psiquiatra es increíble. Me ha dicho una frase que seguramente me tatuaré. No te sientas culpable de tus reacciones cuando te has defendido, porque nadie se pone en tu pellejo y nadie sabe lo que puedes llegar a sentir, entonces no te sientas culpable ni te martirices por ese tipo de reacciones tuyas, porque al final nadie sabe", ha asegurado, sobre un asunto en el que se ha explayado: "Con esto quiero decir que hay gente muy baja, muy triste y muy vergonzosa que usa mi salud mental para vejarme y, sinceramente, la vergüenza y el ridículo sois vosotros, sois las persona que utilizáis eso para hacer algo en mi contra".

Antes de despedirse de sus seguidores, Marta Riesco ha concluido: "Todos aquellos que utilizáis ese tipo de argumento y fueseis a especialistas, seguramente yo no tendría que haber ido".