'Caminar sin punteras'. Este es el título del último libro de Almudena Cid en el que, echando la vista atrás tras el año más complicado de su vida por su separación de Christian Gálvez, desvela "cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confiesa. "Ha sido el peor año de mi vida, pero escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", ha asegurado en la Cadena Ser, donde ha hablado de lo importante que ha sido escribir 'Caminar sin punteras'para poder superar su ruptura.

En la otra cara de la moneda está Christian Gálvez, que está viviendo un momento de lo más feliz junto a su pareja, Cristina Pardo. El presentador no duda siempre que tiene la oportunidad de demostrar el amor que tiene por la persona con la que comparte su vida en la actualidad, Patricia Pardo. Ella, de vez en cunado, en El programa de Ana Rosa, también apunta alguna pincelada que da lugar a bromas entre sus compañeros. Varios informes realizados en nuestro país aseguran que las parejas españolas han disminuido la frecuencia en sus relaciones sexuales. Este cambio de hábito, que parece ir a la baja en cada generación, se debería principalmente a la llegada de nuevas tecnologías, el estrés al que estamos sometidos y la precariedad laboral. Patricia Pardo, que ha sido la encargada de dar esta noticia en 'El Programa de Ana Rosa', ha comentado el titular con una sonrisa dibujada en su rostro: "En algunas casas, supongo", apostillaba la presentadora. La declaración de Christian Gálvez a Patricia Pardo que Almudena Cid no querrá leer: "El centro de mi universo" Ana Rosa Quintana, que escuchaba divertida a Patricia Pardo, no podía evitar hacerle un gesto picarón a su compañera de plató, que se mostraba divertida ante la que ella misma ha denominado como "la noticia del día". Pero la noticia daba para muchos más comentarios y Joaquín Prat no podía evitar meterse de nuevo en un 'callejón sin salida' al hablar de una de las posibles causas de esta bajada de frecuencia en las relaciones sexuales: "Está la inmediatez de la autosatisfacción, pero se pueden combinar las dos cosas". Al escuchar su comentario, Ana Rosa Quintana reaccionada divertida: "Lo tuyo es un no parar". Joaquín Prat preguntaba si quería un testimonio propio, a lo que la presentadora se negaba: "Si lo cuentas tú, nos toca a todos", reaccionaba.