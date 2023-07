Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

El regreso de Lara Álvarez

Tras 8 años viviendo la aventura desde dentro, Lara Álvarez, quién podríamos decir que es toda una experta en Supervivientes, ya no forma parte del equipo de esta aventura y es Laura Madrueño, la encargada de saludarnos cada noche desde las islas hondureñas.

Esto ha supuesto el nuevo proyecto laboral de Lara como presentadora, 'Me Resbala', un programa que podremos disfrutar muy pronto en Telecinco. Con motivo de su promoción, Lara visitaba el plató de Supervivientes, lugar que ha significado tanto para ella y que le ha emocionado profundamente.

Desde Telecinco han preguntado a la asturiana si estaría dispuesta a participar como concursante. "Ni loca. Mira, el primer año, en la inconsciencia de cada uno dices ay, sí, claro. A medida que vas viendo la dureza d e las condiciones, de la supervivencia, de la convivencia, de los meses que van pasando, del tiempo que parece que no llega al final dices no, no. Yo he tenido la suerte de ser una privilegiada porqué he tenido la personas de vivirlo en primera persona, pero yo volvía a dormir a mi villa, a mi ducha, a mi comida. Eso no hay valentía más grande. Con decir sí ya eres un valiente. Estar y vivirlo. Yo no soy tan valiente", ha señalado.