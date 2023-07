Polémica con Gerard Piqué. La ex pareja de un amigo suyo ha puesto verde al futbolista y ha contado un delito por el que Gerard Piqué podría enfrentarse a una pena de cárcel. Y es que el Código Penal tipifica como delito el exceder en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana y en 80 km/h en las vías interurbanas. La DGT nos recuerda que el castigo por cometer tal infracción puede ser prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de 31 a 90 días.

Nuevo capítulo en la guerra que mantienen Shakira y Gerard Piqué desde su separación. Y es que al parecer el exfutbolista no habría sido informado de que sus hijos protagonizarían el nuevo videoclip de la cantante, y su enfado habría sido descomunal al descubrir, al mismo tiempo que el resto de los mortales, que Milan y Sasha presumen de sus dotes artísticas cantando y tocando el piano en el último single de su madre, 'Acróstico'.

Un videoclip que fue rodado en su casa de Barcelona días antes de abandonar la ciudad y en el que, mostrando su mudanza al detalle -con las maletas con la ropa de los niños cerrándose, sus peluches y juguetes metidos en cajas y la persiana de la que fue su habitación cerrándose para siempre- Shakira y sus hijos cierran una dolorosa etapa antes de comenzar una nueva vida en Miami lejos de Piqué.

Un debut artístico de Milan y Sasha sobre el que no se consultó, ni se pidió permiso ni tan siquiera se informó al catalán, y el que los niños tampoco le dijeron nada durante los días que pasó con ellos en Estados Unidos hace dos semanas.

De ahí el enfado del blaugrana, que en más de una ocasión ha asegurado que su máxima prioridad es proteger la privacidad y la intimidad de los pequeños -de ahí que accediese a que la cantante se los llevase a Miami-y que ahora ve como es la propia Shakira la que los expone en un videoclip que acumula ya más de 10 millones de reproducciones.

Furioso, se comenta que Piqué se habría puesto en contacto con su abogado, Ramón Tamborero, para tomar cartas en el asunto, y se especula con que podría demandar incluso a la colombiana por el videoclip.

Una información sobre la que le hemos preguntado en exclusiva al abogado que, aludiendo a su "ética profesional" ha explicado que "no puedo dar información" sobre las medidas legales que Gerard estaría planteándose iniciar contra Shakira. "Lo mejor sería que intentarais contactar con él y él os informará de una manera más directa. Yo no estoy en condiciones de dar ningún tipo de información sobre estos aspectos" ha asegurado.

Muy discreto, Tamborero ha revelado que desconoce si es cierto que Piqué no sabía absolutamente nada de que sus hijos iban a protagonizar el videoclip de la cantante: "No te puedo contestar a esto. No he tenido todavía la oportunidad de poderlo constatar* Gracias de todas maneras".

@nadiajemezr PARTE 2 os dije al final del otro video que os iba a contar algo que me habia callado durante mucho tiempo y aqui lo teneis ♬ sonido original - Nadia Jemez

"En este momento no sé si va a tomar medidas. No le puedo informar porque no he tenido la oportunidad de poderlo constatar, repito" ha zanjado, confesando así que por el momento Gerard no ha demandado a Shakira.

Pero una nueva información parece que hará temblar al futbolista. Y es que la hija de Paco Jémez (entrenador español de fútbol), Nadia Jémez, ha comentado que un día, yendo en coche con el catalán, "iba a 100 kilómetros por hora en la diagonal de Barcelona y entró en un parking a esa velocidad", comenzó diciendo Jémez. "Cuando el guardia de seguridad fue a recriminarle su actitud, éste respondió como un niño pequeño: 'cómprate un amigo'. Yo en ese momento dije 'qué hago aquí' y nunca más volví a verle", aseguró.