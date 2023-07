Marta Riesco se está tomando muy en serio su papel como influencer, y es que es muy activa en las redes sociales, donde cuenta también su día a día. Y en esta ocasión, ha aprovechado sus redes sociales para intentar un acercamiento al entorno familiar de Rocío Jurado. Cabe reseñar que la exreportera de Telecinco estuvo saliendo con Antonio David, que fue nuero de la más grande.

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Eso sí, ha mostrado que la cocina no es uno de sus fuertes, pero que sí aprende rápido. Y es que gracias a sus seguidores aprendió que no debía de echarle aceite al salón para freírlo. También ha querido mostrar sus fallos, como algo que se le quemó porque se descuidó al ir al baño.

Dentro de su trabajo como influencer, Marta Riesco da cuenta también de la exposición pública que tienen y lo que está acarreando, que no es siempre bueno. Una situación que no solo ha denunciado la exreportera, sino que también ha hecho lo mismo Gloria Camila, hija de Rocío Jurado. Y por eso Marta Riesco ha hecho una publicación en su Instagram donde comparte el perfil de Gloria Camila y escribe: "Todo mi apoyo a la causa de Gloria Camila que también es la mía. Es la de todos. Impunidad cero al acoso en redes sociales".

Riesco comparte prácticamente su día a día en los stories de Instagram con vídeos que inspiran a muchos de sus seguidores, tal y como ella muestra. La influencer triunfa gracias a su dinamismo y sentido del humor

Además, de vez en cuando, propone preguntas a sus seguidores y las responder en sus stories. Una de las más recurrentes es si va a volver a la televisión. "Yo espero que sí, no pierdo la esperanza y seguiré luchando para que esos sea así", se sinceraba.

Marta convive sola en su piso, pero tiene un compañero de lo más especial. Se trata de Tomasito, un perro que ahora "ya no es tan cachorro" y al que habitualmente cuida su madre, dado que ella cuando trabaja como reportera no tenía tiempo para dedicarle la atención y el cuidado que se merecía. Ahora, la madre de Marta y su pareja están de vacaciones y Tomasito ha ido a vivir con la reportera. sin embargo, el animal echa de menos su hogar y parece que por la noche se acerca a la puerta llorando, por lo que la Riesco no puede pegar ojo, tal y como ha contado en sus stories de Instagram.