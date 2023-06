No son buenos tiempos para Anabel Pantoja. A pesar de que no para de trabajar, tal y como se está mostrando con el programa de televisión que tiene para la televisión canaria y su trabajo como influencer, la sobrina de la tonadillera ha publicado un preocupante vídeo de Instagram en el que estalla: "No lo estoy pasando bien".

Anabel Pantoja asciende a la "jet set" de los influencers españoles Anabel es sobrina de Isabel Pantoja. que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas. Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo. A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música. Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical. Gira Anabel Pantoja ha estado junto a su tía durante la última gira por Latinoamérica, pero está centrada en otras cuestiones. Sin embargo, este miércoles publicó un preocupante vídeo en Instagram donde asegura que "no lo estoy pasando bien", descarta que se trate de un problema de salud, sino que se refiere a "personas que te impiden ser feliz por su interés, no doy crédito".