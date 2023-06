Hace unos días la polémica invadió las redes después de que Rosalía denunciara una situación indignante. La artista había publicado hacía tan solo unas horas una recopilación de fotografías comunes que sin embargo ya no están disponibles en su perfil de Instagram. Poco después una figura pública decidía subir esas imágenes editadas de tal forma que parecía que la artista catalana posaba desnuda ante la cámara. La reacción fue inmediata por parte de los usuarios, que denunciaron dicha situación, y por parte de la misma Rosalía, que quiso pronunciarse al respecto a través de su cuenta de Twitter. “Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena”, respondió enfadada la artista ante la situación bochornosa que acababa de vivir.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) 23 de mayo de 2023

El personaje que decidió difundir dichas fotografías falsas es compañero de escena de la artista, ya que también se dedica a la música. Se trata de JC Reyes. Tras no pronunciarse al respecto, Rosalía volvió a contestar de nuevo de manera más extensa. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón q un día aprendáis que venís de una mujer, q las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”, publicó la catalana. Rauw Alejandro también salió a denunciar los hechos de los que había sido víctima su pareja y compañera de profesión: “Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí… y tranqui baby que tú tiene a España contigo y el mundo entero. Y también me tienes a mí y a Puerto Rico. Siempre buscarán la manera, pero los dramáticos tarde o temprano tienen que vivir solo de eso”.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) 24 de mayo de 2023

Parece que la respuesta de JC Reyes finalmente llegó en forma de vídeo a través de su cuenta de Instagram grabado mientras conducía. “Yo solo subí la foto sin más, no pensé que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que la ibais a interpretar como la estáis interpretando”, comenzó justificando el artista. Reyes se dirigió directamente a la cantante para pedir perdón: “Le pido disculpas a Rosalía de corazón y se reconocer cuando he fallado. Viendo lo interpretado se está yendo de contexto. Quiero pedir disculpas y que no se molesten ni piensen las cosas de otra manera”.

Hablan tres raperos y sube el pan

Pero la cosa no se ha quedado así. Porque tres artistas de la escena urbana, amigos de JC Reyes, han aparecido en escena para darles su apoyo, pero dejando claro en el caso de alguno de ellos que no tiene que pedir perdón a Rosalía.

Especialmente contundente y polémico (como acostumbra a ser) ha sido el comentario del rapero español El Jincho: "La generación de cristal, mi colega. Tú eres un hombre de bien y el que trata contigo lo sabe". En un sentido similar se ha expresado el portorriqueño Ele A el Dominio: "Brother, que se vayan al carajo", ha dicho a JC Reyes. A estos dos comentarios hay que sumarles el del rapero gallego Lopes: "Firme mi Reyes, bendiciones".

Los comentarios de estos tres artistas urbanos no han pasado desapercibidos entre los seguidores de Rosalía y quienes se han sentido indignadas por la manipulación de su imagen que hizo JC Reyes. "Tres degenerados del panorama", llegan a decir de ellos.