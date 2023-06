"Socialité" es, sin lugar a dudas, uno de los programas del corazón más destacados del fin de semana. Con un tono desenfadado, el programa presentador ha logrado meterse a la audiencia en el bolsillo. Otra de las claves de su éxito es que logran elegir los temas que enganchan en la audiencia. Si bien, esta semana no parece que haya sido del todo así. El viernes la productora del programa adelantó cuál sería uno de los protagonistas del programa del sábado. La revelación no pareció gustar a parte de los telespectadores, que la criticaron: "Importa menos 1.000".

"Socialité" ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité en 2017.

El programa analiza la vida de los famosos y su última hora desde su particular visión. sin embargo, en ocasiones, los propios trabajdores del programam también se convierten en figuras clavde de la actualidad del espacio de Telecinco. La semana que viene, Javier de Hoyos, subdirector de ‘Socialité’, se casa con su novio Carlos y, en el programa de este domingo, sus compañeros han querido sorprenderle con un ramo de flores para desearle todo el amor del mundo.

“Es el amor de mi vida. Hace seis años y medio arranqué en esta redacción y, cuando entré, no tenía clara mi sexualidad. De hecho, a veces creía que era hetero. Rodearme con esta gente me ha permitido trabajar con mucha libertad”, confiesa Javier de Hoyos, entre lágrimas. Emocionado, nuestro subdirector continúa hablando: “No iremos de viaje de novios a Nueva York y Los Ángeles” y Giovanna González será quien oficie la ceremonia. “Habrá muchas sorpresas que él no sabe”, adelanta Giovana.

Javier aprovecha declararse a Carlos, quien le ha cambiado la vida. “Amenazamos con hablar de los estilismos de la boda”, comenta Nuria Marín para poner un toque de humor entre tanta emoción.

Nuria Marín y su "gazapo" en redes sociales: "Han etiquetado hasta a la policía"

Nuria Marín cuenta con una gran comunidad de seguidores. La espontaneidad y naturalidad de la presentadora hace que sus "followers" en redes sociales se cuenten por miles. Por eso, todo lo que cuelga en internet tiene siempre gran trascendencia. Y eso es lo que le ha pasado con una de sus últimas publicaciones, que ha desatado las iras de algunos de sus fans. "Han etiquetado hasta a la policía", llegó a asegurar.

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero. También ha participado en la última edición del "Medafest Night Fever".

Todo vino con una de sus últimas publicaciones en Instagram, en la que subió una foto en la peluquería, antes de salir al plató, que acompañó de la siguiente foto: "La transformasión".

Aunque parece evidente que no se trata de un error, sino que Nuria Marín quiso escribir así el término transformación, no parece que todos sus seguidores lo hayan entendido de esta manera. Por eso, ella misma ha tenido que hacer una nueva publicación para explicarlo. "Sé que estoy donde estoy por mi belleza exterior, pero también sé que he escrito mal transforamción, porque lo he hecho aposta", comenzó diciendo, antes de abundar: "Hay gente que me escribe escandalizada etiquetando a la policia... Amores, que sé cómo se escribe", dijo antes de concluir: "De todas maneras, 'thank you', mirad, tengo hasta un bolígrafo", dijo en claro todo de humor.