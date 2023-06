Simpática historia la que ha compartido Marta Riesco a través de su Instagram con sus seguidores. La reportera ha asegurado haber recibido dos privados de Pocholo. "Estás como un pan", le decía en uno de ellos.

Marta Riesco reveló la historia a través de sus "stories" de Instagram. "He recibido, no un mensaje, sino dos de Pocholo", comenzó diciendo la exreportera de "El programa de Ana Rosa", antes de revelar cómo había sido todo.

Según el relato de Riesco, el primer mensaje lo recibió el pasado 10 de mayo. "Lobiuuu. Marta, eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", afirma que recibió, al tiempo que adjuntó una captura de pantalla. "Cuando lo recibí dije: 'Lo de que soy divertida y estoy como un pan, puede ser... ¿pero yo he visto a Pocholo?'", afirma que reflexionó.

Ante la situación, y dando por hecho que se trataba de un error, Marta Riesco afirma que no contestó a este primer mensaje. Pero la sorpresa saltó esta mañana, cuando en su bandeja de entrada había un nuevo texto del célebre concursante de "Gran Hermano" o "Supervivientes". "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pelate. No volverá a pesar", escribió literal Martínez-Bordiu.

"Total, que no sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pelate, en vez de Marta Peñate, o que me haya dicho no volverá a pesar en vez de a pasar", confesó entre risas Risco, entusiasmada con el asunto: "Yo estoy living porque a Pocholo le ha hecho tilín Marta Peñate y me ha confundido con ella".

Además, y siguiendo con el tono jocoso, la reportera bromeó con la posibilidad de intentar "juntar" a Marta Peñate y Pocholo. ¿Quién sabe? Desde luego, cosas tienen en común: ambos son personas muy temperamentales, son carne de "reality" y se mueven como pez en el agua frente a las cámaras.