A pesar de las muchas críticas que está recibiendo desde su salida de 'Supervivientes', Ginés Corregüela ha dejado claro que está enamorado de Yaiza y que quiere seguir adelante con su relación a pesar de la oposición de sus hijas. El concursante se rompía en plató al hablar con su hija Miriam a la que le reconocía que está enamorado. "Estoy enamorado de Yaiza. Quien quiera subirse al barco que se suba y quien no, pues tendréis que respetarme" sentenciaba el polémico concursante dejando clara su postura.

Sin poder retener las lágrimas, Ginés reconocía que se ha equivocado y pedía perdón a su familia aunque también el respeto para la persona de la que dice estar enamorado: "Sé que la he cagado. Si quieres, ya hablaremos allí, pero tendréis que respetarme con quien quiera estar. Sé lo que quiero" le dejaba claro Ginés a su hija Miriam durante su llamada telefónica. Mientras que Yaiza no dudó en apoyar a su pareja al verle completamente roto en plató, su hija se mostró fría echándole en cara que no se había puesto en contacto con ella durante todo el fin de semana a pesar de haber estado en Sevilla. Ante todo esto, Ginés se mantenía firme en su decisión de no tener ningún contacto con la familia "hasta que esté bien, ahora mismo no estoy bien". "Has llamado a todo el mundo menos a mí que he sido la que ha dado la cara ahí. Parece que tienes solo una hija. A mí ya me lo has demostrado" le echaba en cara Miriam a su padre.Completamente desolado, Ginés reconocía que sus hijas son lo más importante para él: "Creo que lo más grande para un padre es un hijo. Es para toda la vida y daría la vida por ella" dejaba claro mientras su hija continuaba con su postura: "Tú no has estado en toda mi vida* Yo la que más quiero en este mundo es a mi madre y demasiado ha sufrido".

Carlos Sobera le preguntaba entonces a Ginés Corregüela si echaba de menos a su hija. El 'Rey de los bocatas' afirmó que "un hijo es para toda la vida" pero Miriam le reprochó varias de sus declaraciones y comportamientos, así que Ginés acabó derrumbándose y sin poder contener las lágrimas. "Le pido mil veces perdón. Si tengo que ir de rodillas, lo haré. Como padre me duele mucho. Pero yo tengo que hacer la vida como quiera y con quien quiera", dijo Ginés al finalizar su conversación. Por su parte, Miriam sigue queriendo tomarse ese tiempo y espacio para alejarse de todo.

Una psicóloga analiza a Ginés en 'Fiesta'

"No es un hombre creíble y lo vamos a desmontar". Con estas palabras comenzaba en Fiesta la psicóloga Laura Ferreiro el análisis de personalidad de Ginés Corregüela, uno de los personajes del momento.

Lara ha analizado algunos de los momentos más comentados del superviviente y lo cierto es que los rasgos psicológicos que 'El rey de los bocadillos' ha mostrado están bastante lejos de esa imagen de hombre bonachón y sencillo que él pretende hacernos creer. Este ha sido el análisis de la experta:

"Con esta imagen se me ponen los pelos de punta, sus padres estaban rotos y él lo que hacía era mirar a un lado y al otro buscando la aprobación del público, su postura indica que no siente culpa y que está encantado de conocerse, no quiere a sus hijas ni a sus padres, solo se quiere a sí mismo".

"En esa imagen, cuando Yaiza le dice a través de videollamada que podría estar embarazada pone cejas de diablo, sabe perfectamente el papel que está representando y dirige a su novia, que por otra parte, es muy parecida a él".