Parece que a Risto Mejide le persiguen las polémicas -o le gusta meterse en ellas-. Y es que el libro del presentador, ‘Dieciséis Notas’, causó inmenso revuelo en las redes sociales incluso antes de ser estrenado, en cuanto el autor anunció de qué iba a tratar. Varios músicos profesionales salieron a hablar de “intrusismo” de Risto Mejide al hablar sobre la biografía de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach, ya que el también crítico de televisión no tenía formación musical.

Una de las voces más representativas que levantó la polémica fue Mario Marzo, pianista profesional y actor de la serie ‘Los Protegidos’. Tras un tiempo alejado de la cámara, Marzo ha retomado recientemente su faceta actoral con las nuevas temporadas de una de las series españolas de mayor éxito. Ahora cuenta también con un podcast, ‘¿QSMA?’ y continúa con su carrera como músico, que incluso ha llevado hasta la televisión para programas como ‘Showriano’, el programa de humor de Eva Soriano.

Mario Marzo dio su opinión a través de Twitter donde se mostró totalmente en contra de que Risto Mejide hablara sobre este tema: ¿El día de los Inocentes no era el 28 de diciembre? ¿Deslumbrar es sinónimo de repugnar? Cuántas preguntas y lo único claro es que Risto Mejide ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música.”.

Después de que el pianista James Rhodes saliera en defensa de Risto afirmando que “cualquiera que sea capaz de escuchar su música está más que capacitado para hablar de él”, Mario Marzo continuó el hilo con un toque humorístico: “Aprovecho para anunciar el lanzamiento de "EL INTERIOR", novela científica sobre la enfermedad de Ebstein, porque como tengo un corazón estoy capacitado para escribir sobre cardiopatías.”. Después de esto, Risto bloqueó al actor y el tema pareció quedar cerrado, pero estas últimas horas ha saltado todo por los aires. Ocurrió durante el podcast de ‘Keep it Cutre’, donde Marzo fue preguntado por alguna polémica en la que se hubiera visto envuelto. El músico justificó que no fue polémica, sino que le tiró ‘beef’: “Una persona completamente incapacitada para hablar de un tema, con cero conocimientos y haciendo un intrusismo laboral enorme que ya de por sí lo hace con dos profesiones decidió escribir un libro. Esto es de lo único que sé, de música clásica y de Bach, mi compositor favorito.”.

En ese momento, Risto Mejide estalló a través de sus historias de Instagram contra Mario Marzo: "He tenido que buscar quién era el tipo este que me insultaba y acusaba de intrusismo. Y he descubierto que es ¿un actor mediocre metido a pianista? ¿Un músico del montón metido a actor? ¿Y cómo se le llama a eso? Lo que me queda claro es que es alguien que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida. En fin. Ya tiene su dosis de casito.".