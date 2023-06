Después de varias semanas alejado del foco mediático y sin acaparar titulares, Omar Montes ha reaparecido en el lanzamiento del primer single de la popular influencer Mar de Lucas y nos ha dejado sin palabras por partida doble.

En primer lugar, por el ojo morado con el que ha posado en el photocall, y en segundo, por anunciar -no sabemos si será uno de sus habituales 'troleos' a la prensa- que prepara una canción con la artista del momento, ¡Shakira!

Su llamativo aspecto -con el morado de su ojo tornándose ya en amarillo- se debe a la intensa preparación que está llevando a cabo para protagonizar un combate de boxeo el próximo 2 de junio. "Gajes del oficio. Estoy entrenando, estoy todo el día haciendo flexiones y me han dado unas tortas" ha revelado con una sonrisa, asegurando que aunque "tiene un poco de miedo" porque su contrincante en el ring "es un tío grande" piensa darlo todo en la 'pelea del siglo'.

Y de su colaboración con Shakira, de la que no adelanta ningún detalle, afirma que "por supuesto" que es cierta y deja una fecha en el aire para poder escuchar sus dos voces en un tema que seguro que daría mucho que hablar: "Estamos a ver si me da para sacarlo para el verano" desvela.

Reconociendo que le ha encantado la última canción de la artista, 'Acróstico', Omar evita posicionarse a favor de la colombiana o e Gerard Piqué y, como asegura divertido, "son los dos muy simpáticos".

Nueva canción con sus hijos

Shakira demuestra, una vez más, que es la reina latina del pop. Esta vez lo hace con el lanzamiento del videoclip de su última canción 'Acróstico', acompañada de sus hijos Milán (10) y Sasha (8). La canción, una carta de amor a los hijos que comparte con Gerard Piqué, parece un dardo envenenado hacia el ex-futbolista del Barça.

Acróstico es todo aquello que contiene letras con las que se puede formar una palabra o frase. Shakira, como gran cantautora que es, lo sabe y titula así al tema que contiene el nombre de sus hijos en algunos versos.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero / Las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla / Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas.

El videoclip es una despedida a su vida en Barcelona, a donde llegó hace 12 años buscando compartirla con Piqué. El pasado fin de semana, la cantante colombiana se ha asentado en Miami, su nueva residencia permanente junto a Milán y Sasha.

Los protagonistas principales del videoclip, así como de la canción, son sus hijos, quienes la acompañan en el piano e incluso cantan algunas estrofas. Shakira anunció en redes que fue idea de los pequeños participar en el tema, así como la pasión que comparten por la música.