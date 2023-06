First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Paco se considera un tipo elegante, ¿será porque se parece a ‘El Puma’? A sus ochenta y pico años, nunca se ha casado, pero busca una pareja porque está cansado de estar solo. En el restaurante de ‘First Dates’ conoce a Maribel, una mujer que se considera antisistema. Nada más verle, Maribel se ha preguntado si Paco se había escapado “de algún museo de la ciencia”.

La conexión entre Maribel y Paco no ha sido muy fluida y, cuando él ha hablado de caza y de toros, ella parece haberle echado la cruz. Aunque quizás se la había echado anteriormente cuando se ha dado cuenta de que Paco lleva las cejas tintadas. Ella quería ver algo más allá del físico y conocer a la persona que tenía delante, pero esto tampoco le ha gustado: “No tiene conversación ni nada”. Él parece estar de acuerdo: “En común no tenemos nada”.

La cita no ha sido desagradable, han mantenido las composturas, pero coinciden en que no van a tener una segunda cita. Eso sí, no descartan tener una amistad, aunque “no estamos en la misma onda”.

Sale a la luz el secreto de los comensales de First Dates: ¿son actores?

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, los comensales de First Dates no son actores -salvo aquellos cuyo oficio sea, casualmente, la interpretación-. Sin embargo, hay algo que sí que es falso: lo que desde los hogares parece un restaurante es, en realidad, un decorado. A pesar de ello, quienes acuden a la cita sí que degustan un menú, que varía cada temporada, y que se encarga de producir una conocida compañía de catering.

Aquellos interesados en participar en el programa deben acudir a la web oficial de Cuatro, donde, tras registrarse, podrán rellenar un formulario solo disponible para las personas mayores de edad. Una vez se ha completado este trámite, la productora será la encargada de evaluar si les interesa tu perfil o no y, si se da el primero de los casos, se proporciona toda la información para acudir al plató, situado en Madrid.

El programa, además del emparejamiento, cubre el gasto de desplazamiento de los concursantes.

¿Cuánto cobran los comensales?

Sorprende saber que, al no tratarse de actores, las personas reciben una compensación económica. Concretamente, al principio el programa les pagaba una cifra de 100 euros, pero, tiempo después, la cantidad se redujo, situándose en los actuales 90 euros.

Asimismo, aunque es cierto que los participantes pagan la cena, fuera de cámaras se les devuelven los 15 euros que pagan por el menú