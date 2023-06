Tras varios años sin pisar Telecinco, Jesulín de Ubrique ha regresado a la cadena y lo ha hecho por todo lo alto, convirtiéndose en el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne.

A corazón abierto, y tan cómodo como hacía mucho que no le veíamos, el torero se ha sincerado sobre el gran momento que está atravesando y, además de presumir de su faceta de padre y de confesar lo enamorado que está de María José Campanario -con la que está a punto de celebrar su 21º aniversario de matrimonio- ha hablado sobre su breve pero intensa carrera de cantante. También de temas como su relación con su padre, Humberto Janeiro, o sobre el grave accidente que a punto estuvo de costarle la vida en 2001. Sin embargo, ni una sola mención a Belén Esteban, aunque sí ha hablado de la decisión que ha tomado en relación a todos sus hijos, incluyendo a Andrea, fruto de su relación con la colaboradora de 'Sálvame'.

Retirado del mundo del toro y centrado en su familia y en el campo, el de Ubrique -que de vez en cuando se viste de corto en algún festival taurino- asegura que se encuentra "físicamente muy bien" y, a sus 49 años, "eso motiva" y todavía podría "torear 10 o 15 corridas". Algo que reconoce que ha descartado por un sencillo motivo: "Miro para atrás y tengo mucho más que perder que que ganar" ha asegurado, revelando que si se retiró en 2007 fue porque creía que merecía un caché que nadie podía ofrecerle y, sencillamente, dejó de compensarle el jugarse la vida cada tarde en el ruedo.

Su día a día en la actualidad discurre entre Ambiciones y su familia, que compagina a la perfección como ha contado con una sonrisa. "Yo vivo en Arcos pero gestiono las fincas. El campo no da dinero, y como no quiero que me cueste, lo hago yo todo. Allí se vive muy tranquilo, es una vida muy sana" ha explicado, revelando que la clave para sacar tiempo para todo es la organización: "Yo tengo algo muy bueno, y es que soy una persona muy organizada. Tengo mis horas de trabajo, mis horas de descanso, mis horas para mi familia.... Hay tiempo para todo, todo va en cómo tú te quieras plantear y organizar la vida. Yo tengo tiempo para ir al cine, a la playa, dormir mi siesta...".

Y tiempo también para dedicarle a su hijo pequeño, Hugo, que el próximo 7 de junio celebrará su primer cumpleaños y en el que tanto María José Campanario como él están completamente volcados. "Lo llevo muy bien. Está feo decirlo pero soy un fuera de serie, soy un máquina" ha confesado orgulloso cuando Bertín le ha preguntado cómo lleva cambiar pañales y el haberse convertido en padre a los 49 años. Un bebé que, como ha confesado, "ha sido una sorpresa pero una nueva bendición de Dios". "Estoy muy contento" ha asegurado.

Además, y presumiendo de que como padre "es un máquina", el de Ubrique desvela que una de sus prioridades es respetar la privacidad de sus hijos: "Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis cuatro hijos. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos. Y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", asegura, incluyendo a Andrea, la hija que tiene con Belén Esteban -a la que ni siquiera nombra en su entrevista, como si no hubiese existido en su vida- y con la que apenas tiene relación.

Además, y presumiendo de que como padre "es un máquina", el de Ubrique desvela que una de sus prioridades es respetar la privacidad de sus hijos: "Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis cuatro hijos. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos. Y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", asegura, incluyendo a Andrea, la hija que tiene con Belén Esteban -a la que ni siquiera nombra en su entrevista, como si no hubiese existido en su vida- y con la que apenas tiene relación.

Unas declaraciones que la colaboradora de 'Sálvame' prefiere no comentar -reservándose así para su cita diaria con su programa- aunque no ha podido evitar soltar una sonora carcaja al escuchar que Jesulín presume de ser un buen padre: "¿Qué? Jajaja" ha exclamado incapaz de contenerse, asegurando que no ha visto el programa ni tampoco le interesa lo que el padre de su hija ha contado a Bertín Osborne.

"No tengo nada que decir cariño. Que me alegro de todo lo bueno. De todo lo bueno que me pase a mí" ha bromeado, dejando en el aire qué le han parecido las preciosas palabras del torero a su mujer, María José Campanario.