Diversión, emotividad y alegría a partes iguales en el reencuentro de Pocholo Martínez Bordiu con su sobrino Bosco en Honduras. El joven, que se ha convertido en uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria en 'Supervivientes' por su simpatía y su ingenuidad, recibía este domingo la visita sorpresa de su tío, todo un ídolo para él.

Un encuentro muy emocionante en el que el primo de Carmen Martínez Bordiu animaba al superviviente en una semana especialmente complicada para él tras haber sido nominado por primera vez. "Lo está haciendo muy bien todo. Le he dado unos consejos blancos y le he dicho que tenga cuidado por donde pesca, aunque va como un cohete y va perfecto" confesaba un orgulloso Pocholo.

Un chute de energía para Bosco en la recta final del concurso que duraba apenas unos minutos y tras el que el aristócrata ya ha regresado a Madrid. Bromeando con las cámaras para que le preguntasen a Ginés Corregüela y no a él -ya que hicieron el viaje desde Honduras juntos- Pocholo ha confesado que su reencuentro con su sobrino ha ido "muy bien".

Muy orgulloso del concurso que está haciendo Bosco -"estoy feliz de la vida, la verdad que sí"- el aventurero y empresario ha revelado que no es el único Martínez Bordiu que está apoyando el paso de uno de los miembros más jóvenes del clan por el reality: "Toda la familia. Toda, toda. Incluso tú" ha bromeado, asegurando que su prima Carmen Martínez Bordiu está siguiendo 'Supervivientes'.

Las sospechas que levantó la visita de Pocholo

Pero durante los minutos que duró, la visita de Pocholo dio lo suficiente de sí para generar debate. Hubo fiesta y bailoteo, y se puso a bailar bien cerquita con Laura Madrueño. Es el alma de la fiesta. Y también le dio tiempo para dar unos valiosos consejos a su sobrino, que mostró una conexión especial con su "tío Pocho".

Sin embargo, en lo que más se fijaron algunos es en los gestos y actitud de Pocholo con Adara. Estos han levantado sospechas, principalmente en dos sentidos: los que interpretaron que la concursante, una de las favoritas a llevarse el concurso, levantó cierta atracción en el conocido y fiestero Martínez Bordiú; y los que lo han visto como un mensaje o una forma para intentar limar asperezas entre Bosco, su sobrino, y Adara, toda vez que Pocholo llegó a la isla del exterior y es consciente del fuerte apoyo con el que cuenta la superviviente, enfrentada ya en varias ocasiones a Bosco y al bando con el que este se junta. De ahí su supuesto interés en que Bosco y Adara se lleven bien.

"¿Veremos un cambio de Bosco con Adara? Si no es tonto habrá notado que su tío le estaba marcando a Adara como haría un perro policía a su mochila jeje. Tito Pocho sabe bien que ella y su fandom le aportaría más que el grupo en el que anda metido el nene", ha opinado un perspicaz televidente. Por contra, otros no tienen una teoría enrevesada y más bien opinan que Pocholo no pierde ripio y aprovechó su ocasión de ver a Adara, con la que habría tenido una suerte de flechazo o atracción.