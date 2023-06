Miles de personas se han acostumbrado a escribir una reseña en internet cada vez que visitan un nuevo bar o restaurante. A modo de valoración (positiva o negativa), ayuda a atraer nuevos clientes o al menos, hacer que tengan una mínima idea sobre el lugar por el que se han interesado.

Aun así, hay reseñas que las carga el diablo: personas que, con la intención de hundir la imagen del lugar o simplemente contar su situación, describen los aspectos negativos de la forma más cruel posible. Es el caso de una de las reseñas que ha publicado la conocida cuenta 'Soy Camarero' en Twitter.

"Nos ha sorprendido la puntuación con la realidad, muy sobrevalorado", empieza la reseña, dejando bien claro que no viene nada bueno.

"Relación calidad/precio descompensada: comida normal, ningún camarero profesional, sin vistas ni encanto alguno, no tarjetas de crédito. Ah! Un frankfurt en un plato, sin pan alguno solo con patatas fritas congeladas 8,50 euros! No volveremos", finaliza el cliente, que puntúa con dos estrellas sobre cinco al establecimiento.

El zasca del dueño

El local no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido en el mismo tono y con la misma contundencia: "Si te sientas en una mesa con familiares y no tienes vistas ni encanto, el problema no lo tenemos nosotros. Cambia de familia". A favor de uno o de otro, lo cierto es que el tuit se ha hecho viral y ha generado multitud de reacciones de todo tipo.

"A ver, el dueño se despacha a gusto pero no se defiende de verdad de las acusaciones, así que algo de verdad debe de haber...", "Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra", "Solo se aceptan 5 estrellas en las reseñas o se humilla al que escribe, muy útiles así las recomendaciones de Google", son algunos de los comentarios más destacados al tweet original.