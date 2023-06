La conciencia contra los casos de bullying cada vez llega a más partes. Y ahora ha sido una conocida actriz la que ha querido romper una lanza para luchar contra esta lacra a través de unas emocionantes palabras que publica en su perfil de Instagram: "Si no era deseable quizás me dejarían en paz".

Se trata de la actriz Natalia de Molina, que publica en su Instagram una fotografía de cuando era una niña en la que relata el infierno que vivió entonces. "Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos", cuenta.

Adelante

De Molina asegura que, con el paso de los años ha conseguido salir adelante: "Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas".

Sin duda el suyo es un ejemplo de lucha contra el bullying.