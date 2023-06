Después de confesar ayer que no tenía ni idea de que Ana Obregón y Ana Sandra llegaban este miércoles a España, y de cerrarse en banda a hablar sobre su nieta dejando en el aire si tiene previsto conocerla, Alessandro Lequio ha vuelto a sentarse en 'El programa de Ana Rosa' y ha llamado especialmente su cambio de actitud.

Sonriente, bromista y podríamos decir que feliz, el italiano no ha dudado en hablar sobre la pequeña después de que Celia García Obregón -hermana de la presentadora- asegurase que se parece a su hijo Aless: "Soy muy malo con los parecidos, para mí todos los niños son iguales. Pero Aless era pelón, no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, igual que mi hija Ena y que mi madre. Y a esta niña la veo más morenita" ha comentado, añadiendo a continuación que "la niña es muy mona, la verdad hay que decirla".

Intercambiando bromas y chascarillos con sus compañeros porque ya es "yayo" y "abuelo", Alessandro ha vuelto a afrontar la pregunta de si piensa conocer a Ana Sandra en algún momento. Y su respuesta no ha podido ser más contundente. "Yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido. Silencio. Ahora no es el momento, hay mucho ruido" ha asegurado, dejando claro que en estos momentos lo más importante para él es "su hija, a la que tengo que criar y educar y es mi problema. Yo tengo una familia con la que estoy feliz. El resto ya se verá".

Lejos de quedarse ahí, el tertuliano ha despejado las dudas sobre si Ana Obregón estaría pensando en pedirle el traje de cristianar de la familia Borbón para bautizar a su nieta: "Si quiere el traje de cristianar de Aless no tiene nada que hablar conmigo porque Aless no se cristianó con el traje de casa, sino con el traje de cristianar de los Obregón".

Una contundencia que ha mantenido cuando ha reconocido que no ha leído el libro que empezó a escribir Aless y que terminó la bióloga, 'El chico de las musarañas" porque "no me hace falta. Me conozco la historia de memoria y lo único que me gusta del libro son las páginas escritas por mi hijo". "Eso sí es lo novedoso" ha añadido lanzando un dardo a la madre de su hijo.

Por último, el italiano ha revelado en qué punto se encuentra la Fundación Aless Lequio, una de las últimas voluntades de su hijo y de la que él es "vicepresidente y Ana presidenta". "El tema está paralizado porque Ana no ha estado y ahora toca retomar. Yo aporté 4 millones de euros. Aquí tienes al yayo. He conseguido una sede y ahora tenemos que limpiarla y poner todo en marcha. Ya hemos hecho dos importantes donaciones" ha explicado.

Tras el programa, le hemos preguntado a Alessandro por sus inesperadas declaraciones pero se ha limitado a decir que ya lo ha dicho todo en su programa, emulando a Belén Esteban y evitando revelar si conocerá o no a la pequeña Ana Sandra.