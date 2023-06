Un comentario a una publicación en Instagram de Cristina Tárrega que hablaba sobre la fiesta que la productora de Ana Rosa Quintana dio este viernes le valió a Alba Carrillo, que hasta hace unos meses trabajaba para la productora, para ganarse el titular de "zasca a Ana Rosa", tal y como titularon muchos medios. Carrillo, desde su perfil de Instagram, quiso aclarar lo ocurrido, señalando que no lanzó "ningún zasca" por la celebración, que solo dijo algo "en tono jocoso".

Y es que para entenderlo todo hay que remontarse a las pasadas navidades, cuando Alba Carrillo asistió a la fiesta de Navidad que organizaba la citada productora. La ya excolaboradora tuvo un affaire con otro trabajador de la productora del que hubo pruebas visuales, ya que otro compañero decidió inmortalizar ese momento y comunicarlo después en los programas de la productora.

Pero pasó el tiempo, y hace unos meses Alba Carrillo terminó el contrato que tenía con la productora gracias al que trabajaba en "Ya es mediodía", el programa que presenta Joaquín Prat al mediodía. Tal y como señalaron muchos medios, la no renovación del contrato fue una decisión directa de Mediaset, ya que la productora sí estaba contenta con su trabajo.

Y este viernes la productora de Ana Rosa Quintana volvió a celebrar una fiesta con los trabajadores de la que hay múltiples testimonios en las redes sociales. Uno de ellos es el de Cristina Tárrega, que pronto estrenará programa en Telecinco, y publicó una foto con la jefa, Ana Rosa, dando cuenta de lo bien que se lo pasó en la fiesta. Alba Carrillo le comentó: "No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya siempre falto a lo bueno!".

"Zasca"

De inmediato, los medios publicaron el "zasca" de Alba Carrillo a Ana Rosa, pero la propia implicada quiso aclarar que "he dicho algo en tono jocoso porque me hace mucha gracias que hubiese móviles en la fiesta de empresa de Navidad para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas como el hijo de Ana Rosa que se lo pasó muy bien también".

La excolaboradora también quiso señalar, para todos aquellos que entiendan la jerga de Mediset, que "no soy parte del libro de las brujas de Salem, están donde tienen que estar, yo no juego a cazar brujas, y por favor, pido que me dejen en paz y me dejen vivir, que yo bastante he llorado ya, ya no es mi momento para eso".

Con esta declaración de intenciones, Alba Carrillo pretende no estar en el centro del foto mediático por estas cuestiones que poco tienen que tener con su labor profesional.