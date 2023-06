Este miércoles 'El Hormiguero' ha recibido la visita de Frank Cuesta. Tras su éxito en redes sociales, Cuesta ha acudido al programa de Pablo Motos para hablar del nuevo programa que está preparando, de su vida en Tailandia y de Chispas, la nutria que no se separa nunca de él.

Cuesta también ha aprovechado el programa para contar cómo se encuentra Yuyee tras su puesta en libertad, confesando que: "Tiene un montón de taras". Además, ha opinado sobre la nueva Ley de Bienestar Animal y el mundo taurino, asegurando que los toros "no se pueden tocar". “Está bien, pero le han quedado muchos miedos, eso se queda siempre. Durante un tiempo tuvo problemas para dormir en una cama, por ejemplo, pero se ha adaptado rápidamente por los niños”. “Ella tiene ya su vida y yo vivo todavía allí porque tengo a mis animales, incluida Chispas. Hemos soltado 384 nutrias en libertad y la única que no ha querido irse ha sido Chispas. Tiene comportamientos de nutria, pero conmigo tiene de perro, me entiende totalmente”.

Cuesta también ha hablado de su curioso estilo de vida. Y es que el aventurero vive en el contenedor de un camión. “Tengo una cama plegable y ahí es donde vivo. Te evitas que haya mujeres que quieran venir, amigos tampoco vienen, estoy con los animales, de vez en cuando voy a la gasolinera y vuelvo”.

Cuesta, estrena a demás nuevo programa "Carreteras salvajes". "Es un proyecto que salió muy absurdamente, apareció un 'youtuber' con el que estaba grabando, después vino Cristina Seguí, empezamos a grabar cosas y pensé que me lo había pasado genial. Le dije que volviese a Tailandia a grabar un programa y nos ha salido un programón de la leche”.

Cuesta también se ha querido pronunciar sobre la nueva ley animal y ha sido muy claro con ella. “Es una puta mierda, pero tiene cosas buenas. No puedes hacer una ley ‘mascotista’ y llamarla ley animal. Hacen una ley que no puede tocar los toros ni la caza porque saben que no pueden tocar los toros en España. A mí no me gustan los toros, pero sólo el día que la gente deje de apoyarlos, desaparecerán”. “El problema es que hemos vivido la mejor época de la historia de España y nos hemos vuelto gilipollas, nos quejamos por todo”. “Las tiendas de animales han sido nuestro primer zoo, nuestro primer biólogo, veterinario… el acercamiento de los niños a los animales. Y les están machacando porque estamos dominados por gente que no entiende de animales”.